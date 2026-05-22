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屏東16歲少年缺錢偷機車搶高雄彩券行 得手6萬刮刮樂遭民眾壓制

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

屏東縣一名16歲少年因缺錢花用，先竊取機車後，昨深夜11時許沿路騎至高市大寮路某彩券行，搶走2本面額共計6萬元刮刮樂，離去時遭店家和民眾合力壓制在地扭送警方。

林園警分局指出，位於大寮區大寮路某彩券行昨深夜11時許發生搶奪案，警方獲報趕抵現場，搶嫌已遭熱心民眾壓制，後送交警方偵辦。

警方調查，搶嫌是家住屏東縣年僅16歲的少年，供稱因缺錢花用，當晚先在屏東偷竊機車後，沿路前往大寮路彩券行假裝要購買彩券，趁機行搶2本面額約6萬元的刮刮樂後，被民眾合力制伏。

警方將少年帶回查辦，警詢後，依竊盜、搶奪罪嫌移送高雄少年法院審理。另少年無照騎乘機車部分，一併依違反道路交通管理處罰條例第21條第1項第1款舉發，裁處1萬8000元以上3萬6000元以下罰鍰。

屏東一名16歲少年因缺錢花用，竊機車後，昨深夜11時許沿路騎至高市大寮路某彩券行，搶走2本面額共計6萬元刮刮樂，被民眾合力壓制扭送警方。示意圖／台灣彩券公司提供
屏東一名16歲少年因缺錢花用，竊機車後，昨深夜11時許沿路騎至高市大寮路某彩券行，搶走2本面額共計6萬元刮刮樂，被民眾合力壓制扭送警方。示意圖／台灣彩券公司提供

刮刮樂 彩券行 搶案

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