獨／北市7個月大男嬰睡覺猝死 檢方相驗死因出爐...新手爸媽崩潰

台北市一對30出頭歲的年輕夫妻昨天凌晨查看嬰兒房時，發現年僅7個月大的兒子已無生命跡象，緊急打119送醫，經搶救不幸仍無法挽回小生命，警方獲悉依程序報請檢察官相驗，確認無外力介入，判斷死因為心因性休克，不排除心臟有問題，甚至是被細菌感染。由於男嬰被養的十分健康，家屬不敢置信，頻頻在相驗時崩潰痛哭，場面哀戚。

警方調查，這對年輕夫妻育有這名獨子，平時在嬰兒房設有監視器觀察狀況，並視情形與寶寶同房或分房睡。案發當晚，男嬰獨自在嬰兒房入睡，不料隔天凌晨5點多父母起床查看時，赫然發現孩子已失去呼吸心跳，隨即打119送醫。

救護車到場獲悉男嬰無生命跡象，同步通報轄區警方到場，警方初步勘驗現場無外力介入或異常跡象，隨後男嬰送醫搶救宣告不治，依規定報請檢察官相驗釐清死因，發現男嬰發育良好、身體健康，身上無任何外傷，最終診斷死因為心因性休克，家屬無意見後發還遺體。

根據三軍總醫院資料，「嬰兒猝死症」是指原本健康正常的嬰兒，突然且無法預期地死亡，且多半在睡眠中發生，即使事後進行屍體解剖，也往往找不到真正的致死原因；該病症好發於未滿一歲的嬰幼兒，其中以2至4個月大時期最為常見，但也有部分個案在出生後1至2周內發生。