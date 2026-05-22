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影／北市公車疑煞車失靈 大幅轉彎撞山壁釀3傷
台北市文山區萬芳路、萬和街口今天下午發生公車自撞事故。一輛公車行經萬芳社區周邊的萬和路，準備左轉進入萬芳路時，煞車系統疑似故障，駕駛踩不到煞車，車輛大幅轉彎失控撞上路旁山壁，造成駕駛及2名乘客手腳擦挫傷，傷者意識清楚、沒有生命危險。
文山第一警分局表示，今天下午1時許接獲報案，文山區萬和街與萬芳路口發生公車交通事故，警方立即派員到場。初步了解，公車行經路口時，疑因車輛機械因素失控，自撞路旁山壁。
據了解，陳姓駕駛向警方表示，當時車輛從坡道路段行駛，準備左轉萬芳路，卻發現煞車疑似失靈，無法有效減速，只能嘗試控制方向，最後轉彎時撞上路旁山壁。詳細原因仍須後續檢驗車輛煞車系統及相關機械狀況釐清。
警方調閱監視器，公車偏離原行駛路線，右側貼近人行道、樹叢與山壁，停在公車站區旁，車尾一度占用部分道路。警方與消防人員到場後，先確認車上人員狀況，並進行交通疏導與車輛排除。
事故造成陳姓駕駛及2名乘客受輕傷，另有1名乘客自行離開。警方對陳姓駕駛實施酒測，酒測值為0，毒品檢測也呈陰性。
轄區交通分隊已完成現場測繪，並調閱周邊監視器、訪查相關人員，後續將釐清公車是否確有煞車或其他機械故障，以及車輛維護、駕駛操作與現場道路狀況是否與事故有關，現場交通經排除後已恢復正常。
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