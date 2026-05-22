體制內投訴沒用？ 永春高中生「砸蛋抗爭」遭校方提告

台北市永春高中學務處遭學生砸雞蛋，校方對該學生提出恐嚇、毀損、妨害名譽、公然侮辱、妨害公務等告訴。疑似案發的學生在社群平台，他留言指動手原因，但不滿學校直接訴諸司法、警方。而校方也在公開信中指將視具體事證，保留法律追訴權。

該名學生寫下，會執行砸雞蛋原因是要向學校表達不滿，是校方對於動手打架的學生、學生攜帶刀械時，態度處理消極，反倒是學生使用手機、訂購外食、服裝儀容上，則不顧理由重拳出擊。

另外，他也不滿校方處理性平案件的處理，衛生組檢查上的苛刻標準等，不斷向市長信箱投訴，希望能依循體制內方法改善，最後只能被迫循體制外方法抗爭。

對於丟雞蛋部分，他強調，只是想要發聲、不想傷害人，砸雞蛋之後，他不願配合校方行動，遭到相關校方人員肢體阻止，最後校方報警，顯見學校自認自己的教育方法全然失敗，已放棄教育。

他說，砸雞蛋的行為固然不當，「我知道丟擲雞蛋的行為是錯誤的，我在此道歉，但除此之外，我問心無愧。」

永春高中透過全校信箱指，案發第一時間啟動校安機制，後續將依學生輔導管理，也尊重學生表達意見及申訴權利，並將持續提供導師、學務處、輔導室等正式申訴管道，而丟擲物品或在網路散布不實內容均非適當方式，若涉及毀損、妨害秩序或侵害名譽等不法情事，校方將視具體事證，保留法律追訴權。