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影／國3快官段轎車撞護欄再撞拖板車 夫妻受困搶救畫面曝光

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

國道三號南下202公里彰化快官路段今上午11點多發生一起交通事故，一輛自小客車與拖板車發生碰撞，轎車車體嚴重變形，車內兩人一度受困，警消趕抵後使用破壞器材搶救，現場一度緊張。

事故發生後，彰化縣消防局接獲通報，立即派遣彰化分隊與東區分隊人車前往救援，共出動消防車3輛、救護車2輛及消防人員11名；抵達現場時，轎車因撞擊力道猛烈已嚴重凹陷，車內78歲賴姓駕駛與75歲黃姓妻子受困車內，救援人員隨即以油壓破壞器材破拆車體，將兩人救出後送往彰基醫院治療。

初步了解，賴姓駕駛疑似行駛過程操作不慎，先擦撞內側護欄後再與行駛於中線車道的拖板車發生碰撞，導致車輛失控。拖板車駕駛為38歲黃姓男子，車上載運天花板建材，事故發生後散落車道，增加後續清理難度，也造成該路段一度回堵約1公里。

事故造成賴男左小腿封閉性骨折並有臉部撕裂傷；黃姓妻子則胸口疼痛、全身多處擦挫傷，所幸兩人均無生命危險。

國道七隊到場進行交通疏導與事故調查，並開放內側車道通行，車流才逐步恢復，但詳細肇事原因仍待進一步釐清。

國道三號南下202公里彰化快官路段今上午11點多發生一起交通事故，一輛自小客車與拖板車發生碰撞，轎車車體嚴重變形。圖／讀者提供
國道三號南下202公里彰化快官路段今上午11點多發生一起交通事故，一輛自小客車與拖板車發生碰撞，轎車車體嚴重變形。圖／讀者提供

國道三號南下202公里彰化快官路段今上午11點多發生一起交通事故，一輛自小客車與拖板車發生碰撞，車上載運天花板建材散落一地。圖／讀者提供
國道三號南下202公里彰化快官路段今上午11點多發生一起交通事故，一輛自小客車與拖板車發生碰撞，車上載運天花板建材散落一地。圖／讀者提供

彰化 國道 車禍

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