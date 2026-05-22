影／北港水道頭園區要命鋼索！孩童玩耍竟遭「割喉」 家長憂心

雲林縣北港鎮水道頭園區係為開放型親子休閒區，本月20日一名小二學童跑進遊戲區時，被一條橫掛在入口的鋼絲線勾傷頸部並重摔在地，造成頭、頸重創，血流如注，初步調查可能是燈節懸掛燈籠留下的鋼索，使公共空間安全再受重視，議員蔡孟真要求縣府全面檢視所有休閒區，以保安全。

負責招商維管的雲林縣文觀處今天表示，事發隔天即接獲受傷孩童家長來電，了解事發經過後，請家長先帶小孩到醫院療傷，並保存相關單據，將會協助後續保險理賠事宜。

目前就讀小學二年級的「小成」（化名）的家人今天回到現場說明事發經過，受傷的小孩頸和頭部都還包紮，被問「疼不疼？」他指著頸部紗布說「有流血，那天很害怕哭了！」。

他還原當天是如何跑進園區並被大門一條細細鋼索勾到脖子，他說，當時要到裡面的遊戲區去玩，跑很快衝往遊戲區，忽然脖子很痛就摔倒在地，頭也撞得流血。「小成」的媽媽說，水道頭園區離家近，20日下午兒子從園區西側的觀宿舍區入口處，要跑到遊戲區去玩，突然整個人往後彈倒受傷，頸和頭部都流血，她也嚇一大跳，趕緊抱著孩子就醫。

「小成」母親指出，醫師診斷頭、頸部大面積擦挫傷並有輕微腦震盪，幸未傷及要害，但仍要觀察是否有腦出血症狀，頸部的擦挫傷需天天回診換藥。

「小成」家人回到現場細看，才發現沿著六間舊宿舍的舊門牆，懸掛一條長約20多公尺的鋼絲線，鋼索或門牆均無任何警示或標語，加上鋼索很細不易查覺，其家人說，實在太危險了，若不改善恐會再有其他人受傷，孩子無端受傷「不排除提出國賠」。

雲林縣議員蔡孟真獲知後也到現場了解，這條橫掛在六道門的鋼索已被拆下，她說，該園區為開放型休閒空間，尤其設有兒童遊戲區，安全防護須更嚴謹，將要求縣政府檢討，同時檢視全縣休憩園區安危。

文觀處表示，已移除鋼索並擺放三角錐及標語「高低落差、注意安全」警示，並將全面檢視及強化園區安全管理。

北港一名小二學童在水道頭文化園區遊玩，被一條橫掛於入口處的鋼索割喉受傷，十分驚悚。記者蔡維斌／翻攝

縣議員蔡孟真指燈會結束竟留下掛燈籠的鋼索，且沒有任何警示，將要求縣府加強公共空間安全防護。記者蔡維斌／攝影

雲林縣議員蔡孟真認為公共休閒空間，安全最重要，將要求縣府全面巡檢並加強安全防護。記者蔡維斌／攝影

受傷的小孩頸部和頭部還包紮，受訪時說明當時情況。記者蔡維斌／攝影

受傷孩童的父母對園區潛藏區造成孩子受傷，原本低調家長為避免其他人受傷，出面說明事情經過。記者蔡維斌／攝影

受傷的小孩頸部和頭部還包紮，受訪時說明當時情況。記者蔡維斌／攝影