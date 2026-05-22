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國3南下快官段自小客碰撞拖板車2傷 一度回堵1公里
國道3號南向快官路段接近中午，1輛自小客車疑失控撞內側護欄，再與1輛拖板車碰撞，造成自小客車駕駛及乘客共2人受傷送醫；車流一度回堵約1公里，確切肇因待調查釐清。
國道公路警察局第七公路警察大隊初步了解，今天上午約11時55分，78歲賴姓男子駕駛自小客車行經國道3號南向202公里處，疑因操作不當，失控撞擊內側護欄後，再與中線車道1輛拖板車發生碰撞。
由於自小客車車體嚴重變形，駕駛及乘客受困車內，彰化縣消防局獲報派員趕赴現場，利用破壞器材將2人救出送醫。
警方表示，確切肇事原因仍待釐清，呼籲民眾行駛高速公路應保持安全車速、注意前方路況，並確實掌握車輛動態，避免因操作不當導致事故，維護自身及其他用路人安全。
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