影／北市婦滿身提袋 狂推路旁機車倒一排

台北市大安區市民大道四段，18日晚間出現一名婦人沿街推倒路邊機車，監視器拍下她走近停放車輛後，伸手一推，接著又往其他機車動手，造成多輛機車倒地受損。婦人過程中還疑因使力失衡，一度跌坐在地。

大安警分局獲報後調閱周邊監視器，鎖定52歲蔡姓女子涉案，將她帶回派出所釐清，全案依毀損罪嫌函送台北地檢署偵辦。

敦化南路派出所18日晚間9時許接獲報案，市民大道四段有婦人沿路推倒停放在路旁的機車，不但造成車輛受損，也影響公共秩序。員警到場後調閱路口及店家監視器，發現蔡女沿途任意推倒機車，隨即擴大追查身分並通知到案。

據了解，蔡女當晚疑似情緒不佳，將怒氣發洩在路旁機車。監視器畫面顯示，她不是不慎碰倒車輛，而是走到機車旁後直接動手推倒；部分車主一開始還以為機車是被風吹倒或遭其他車輛擦撞，調閱畫面後才發現是人為破壞。

警方表示，目前受損機車數量仍依車主報案及車損情形確認中。蔡女到案後，警方依涉嫌毀損罪嫌函請北檢偵辦。