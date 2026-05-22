快訊

聯合線上攜手Readmoo 「琅琅讀墨」電子書店5月27日上線

非洲爭霸戰！俄羅斯如何插旗填補權力真空？

微風北車7月再見倒數！最後周年慶推20元銅板美食 品項一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

黃子佼否認紅賓士肇事逃逸 自曝已離婚「無業無收入」

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

藝人黃子佼購買、下載「創意私房論壇」性影像，一審上訴期間，涉嫌駕駛紅色賓士休旅車與機車騎士發生碰撞，被控肇事逃逸。新北地方法院行準備程序，黃否認肇逃，堅稱沒有碰撞，在法官問家庭、經濟現況時自曝，目前無業沒收入，已離婚。

新北地院今開審理庭行準備程序，黃子佼穿著藍襯衫、格紋長褲戰服出庭，當庭否認肇事逃逸。他供稱，他看到黃姓騎士從巷子內竄出，因而減速，不知他的車輛右邊有機車，他沒有靠右偏移，也未聽到碰撞聲。

法庭勘驗行車記錄器及路口監視器畫面。黃子佼辯護人主張，黃沒有靠右偏移，順著微微的U型彎道行駛，實際上沒有碰撞；被害者林女在警詢、偵查時都稱沒碰撞，林女試圖從黃的賓士休旅車旁「鑽出去」，黃的車輛煞停閃避黃姓騎士，林女因驚嚇倒地。

黃子佼辯護人聲請調閱黃的紅色賓士休旅車維修紀錄，證明沒有碰撞、凹陷，及2車有無殘留車漆的鑑定報告證明無碰撞。檢方認為，黃的賓士休旅車確實撞到林女機車，導致林女倒地受傷，聲請傳喚林女及黃姓騎士作證。辯護人對於傳喚林女無意間，但黃姓騎士無傳喚必要。

庭訊尾聲，法官就量刑參考訊問黃的家庭、經濟現況。黃表示，他專科畢業，目前無業沒收入，已離婚，有小孩及父母要扶養。

藝人黃子佼於2014年起註冊「創意私房」論壇會員，陸續購買2千多部兒童或少年裸露胸部、性器官及性交的影像，下載儲存硬碟。2025年11月，台灣高等法院改判黃違反個人資料保護法，且與被害人和解賠償完畢，處判1年6月徒刑，緩刑4年，提供180小時義務勞務、接受3場法制教育，最高法院日前駁回上訴定讞。檢方移送併辦的其他性影像中，10名被害人無法辨別身分，退回由檢察官另行依法處理。

黃子佼購買、下載2千多部性影像案，與被害人和解賠償完畢，依個資法緩刑4年定讞；檢方移送併辦案件中，有10名被害人無法辨別身分，退回另行依法處理。圖/本報資料照片
黃子佼購買、下載2千多部性影像案，與被害人和解賠償完畢，依個資法緩刑4年定讞；檢方移送併辦案件中，有10名被害人無法辨別身分，退回另行依法處理。圖/本報資料照片

黃子佼 賓士

延伸閱讀

影／九份死亡車禍畫面曝光！涉酒駕追撞 81歲老翁卡車底不治

NONO被控性侵未遂判刑2年半 高檢署不上訴：讓他早日入監服刑

幼兒園長之子毛畯珅強掰女童私處手機偷拍 法院再判賠100萬元

新北市「最速區長」廖武輝 按月詐領特別費57萬貪汙遭訴

相關新聞

黃子佼否認紅賓士肇事逃逸 自曝已離婚「無業無收入」

藝人黃子佼購買、下載「創意私房論壇」性影像，一審上訴期間，涉嫌駕駛紅色賓士休旅車與機車騎士發生碰撞，被控肇事逃逸。新北地方法院行準備程序，黃否認肇逃，堅稱沒有碰撞，在法官問家庭、經濟現況時自曝，目前無業沒收入，已離婚。

撞倒機車還輾過…嘉義82歲翁慘死 大貨車司機肇逃拘捕到案

嘉義縣民雄鄉興南村今早發生死亡車禍，一輛大貨車與機車擦撞，機車騎士連人帶車倒地，遭大貨車捲進車底，頭骨破裂、臟器外露，明顯失去生命跡象，警消獲報到場時，大貨車駕駛肇事逃逸，警方循線拘捕，將依肇事逃逸且致人於死罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

密室逃脫危機「中央沒規範」 蔣萬安曝：2017市府稽查反被申訴

台北市信義區密室逃脫「邏思起子」發生女員工扮演上吊鬼不慎遭道具勒頸死亡，北市府遭綠營議員批評「後知後覺」。蔣萬安上午在回應國民黨議員汪志冰質詢時指出，2017年當時台北市政府為了希望能夠將該產業列入到D1組別進行聯合稽查，結果被業者申訴，訴願結果市府反而失敗。

嘉市羅大德診所X光室偵煙器藏密錄器 市府首例查獲送辦

嘉義市政府強化醫療院所反偷拍稽查，展現「偷拍零容忍」態度。市府衛生局繼日前完成醫美、皮膚科、整形外科、外科及婦產科等41家診所查核後，再主動擴大稽查產後護理之家、泌尿科及大腸直腸外科等機構，截至目前共查核63家醫療機構，並在羅大德診所X光室內查獲偵煙器暗藏密錄器，當場通知警方查扣主機並移送調查。

影／北市婦滿身提袋 狂推路旁機車倒一排

台北市大安區市民大道四段，18日晚間出現一名婦人沿街推倒路邊機車，監視器拍下她走近停放車輛後，伸手一推，接著又往其他機車動手，造成多輛機車倒地受損。婦人過程中還疑因使力失衡，一度跌坐在地。

「所貓」化身暖心保母安撫迷途女童 竹警迅速助母女團圓

新竹市警察局第一分局北門派出所日前晚間發生一起溫馨的為民服務案件，一名年幼女童疑似與家人走散，獨自在街頭徘徊，幸虧有熱心民眾發現後帶往派出所求助，員警除立即協助聯繫家屬外，更透過派出所內飼養的「所貓」陪伴安撫女童情緒，讓原本緊張無助的小女孩逐漸露出笑容，最終順利協助母女平安團圓，溫暖畫面令人動容。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。