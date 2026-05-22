林父繳納的每一分錢，都飽含了家人的眼淚與對兒子重生的期盼。圖：桃園分署提供

桃園市一名32歲林姓男子，因無照、超速、違規停車等行為，累積高達61張交通罰單；更曾因毒品案兼入監服刑，欠繳3筆毒品危害講習怠金。2年前出監後，仍無法擺脫賭博電玩誘惑而債台高築、失業。其7旬老父親還為此重返職場，於本(5)月20日前往法務部行政執行署桃園分署，幫助兒子繳清逾21萬的欠款。

桃園分署提到，林男因未領有駕照、超速及違規停車等行為，累積了高達61張的交通罰單，更因涉及毒品案件入監服刑，並欠繳3筆毒品危害講習怠金，總額一度達到35萬2624元。桃園分署之前為避免林男出監後再次違規，曾依法查封其車輛，並體諒其處境核准分期付款繳納，林父也曾默默支持。然而，林男在113年出監後，雖一度試圖自立，卻仍無法擺脫誘惑，轉而沉溺於柏青哥等賭博電玩，導致債台高築並失去工作，甚至在分署本月發出扣押薪資命令時，他早已因債務壓力離職。

得知兒子再度陷入絕境，林父沒有指責，只有心疼。他深知，只要這筆沉重的債務不解決，兒子未來的每一分收入都可能面臨執行，這將成為他回歸正途、穩定就業的最大絆腳石。為了幫兒子「買一個機會」，林父毅然放下原本平靜的退休生活，以高齡身份二度就業。20日上午，白髮蒼蒼、身影瘦弱的林父顫抖著雙手，從懷中掏出21萬5660元現金，幫助林男繳完剩餘欠款，讓43張罰單與毒品怠金處分歸零。

桃園分署表示，林父繳納的每一分錢，都飽含了家人的眼淚與對兒子重生的期盼。毒品與違規行為毀掉的不僅是自身安全、健康，更讓全家人陷入長期的經濟掙扎與精神折磨。分署希望林男能看見父親這道「最後的光」，切莫辜負這份如大山般的父愛。另外桃園分署亦將持續配合行政執行署的交通專案，嚴打酒駕與重大違規，以維護社會公共安全，更希望藉此呼籲所有義務人「別讓你的任性，變成家人的苦力；別讓家人的愛，成為你犯錯後的避風港。」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園男涉毒、沉迷賭博 7旬老父辛苦工作幫繳21萬欠款