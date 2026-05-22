「所貓」化身暖心保母安撫迷途女童 竹警迅速助母女團圓

新竹市警察局第一分局北門派出所日前晚間發生一起溫馨的為民服務案件，一名年幼女童疑似與家人走散，獨自在街頭徘徊，幸虧有熱心民眾發現後帶往派出所求助，員警除立即協助聯繫家屬外，更透過派出所內飼養的「所貓」陪伴安撫女童情緒，讓原本緊張無助的小女孩逐漸露出笑容，最終順利協助母女平安團圓，溫暖畫面令人動容。

警方指出，上月29日傍晚時分，一名熱心民眾牽著一名年幼女童走進北門派出所，值班員警原以為民眾前來洽公，經主動上前關懷詢問才得知該名小女孩疑似與家人走散，獨自出現在街頭徘徊。熱心民眾見女童年紀尚幼，又遲未見家長陪同，擔心發生危險，因此先行將女童帶往派出所尋求警方協助，希望能盡快幫助孩子找到家人。

同時，北門所副所長吳政威、警員黃尉軒、陳楹奕隨即耐心安撫女童情緒，並透過柔性關懷方式詢問其姓名及相關資訊。雖然女童因年紀尚小，無法清楚表達詳細資料，但在員警細心陪伴下，情緒逐漸穩定。

此時，派出所內110報案電話響起，是一名焦急萬分的女子報案，稱稍早載著孩子外出購物，因臨時下車採買物品，未料孩子竟自行下車後離開，待其察覺時早已不見蹤影，母親在附近四處尋找均未果，心急之下趕緊報警求助。

警方立即比對特徵，確認雙方身分吻合後，隨即通知女童母親前往派出所。等待期間，派出所內飼養的「所貓」也意外成為安撫女童情緒的重要功臣。由於女童起初對陌生環境略顯不安，所內員警便引導她與貓咪互動，並陪同一起餵食零食，在貓咪可愛模樣及員警溫柔陪伴下，女童原本緊張的神情逐漸放鬆，不僅開始露出笑容，也願意主動與員警互動，派出所內頓時洋溢著溫馨氣氛。

不久後，女童母親匆忙趕抵派出所，一見到孩子平安無事，情緒瞬間潰堤，立即上前緊緊抱住女童，對於警方即時協助及熱心民眾暖心幫忙頻頻表達感謝。

新竹市警察局特別提醒民眾，家長攜帶幼童外出時，應隨時留意孩童動向，避免因一時疏忽造成走失情形；若不慎發生類似狀況，可立即向附近派出所或撥打110尋求協助。警方也將持續秉持「同理心、服務心、關懷心」精神，積極投入各項為民服務工作，成為市民最安心的後盾。

一名年幼女童疑似與家人走散，獨自在新竹市街頭徘徊，幸虧有熱心民眾發現後帶往北門派出所求助，員警除立即協助聯繫家屬外，更透過派出所內飼養的「所貓」陪伴安撫女童情緒。圖／警方提供