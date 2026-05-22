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影／為撿手機…高雄翁橫掃路邊6機車 轎車「掉下巴」
77歲吳姓老翁昨天上午11時許駕車行經高市萬金路，彎腰撿腳下的手機，不慎方向盤偏移，連續橫掃路邊停放的6輛機車，所幸未造成人員受傷，吳男的轎車車頭保險桿掉落，有網友目擊批「好扯」；警方事後酒測無酒駕行為，詳細肇責待釐清。
仁武警分局指出，77歲吳姓老翁昨天上午11時許駕車行經大社區萬金路時，突然車子偏移自撞路邊多輛機車，車頭前方保險桿掉落毀損，所幸現場無人受傷。
有網友目擊車禍過程指出，「以為自撞，結果是一排都遭殃」、「好扯」、「騎車回來看到好幾台機車都有損毀真的嚇到，甚至有機車全毀」。
警方獲報到場處理，吳男下車時一臉驚魂，自稱駕車時手機掉到腳下，為撿手機不慎撞上路邊機車，吳經警方酒測，無酒駕行為。
警方清點現場共有約6輛機車毀損，初步研判吳男未注意車前狀況導致肇事，詳細肇責由交通大隊釐清判定。
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