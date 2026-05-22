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撞倒機車還輾過…嘉義82歲翁慘死 大貨車司機肇逃拘捕到案
嘉義縣民雄鄉興南村今早發生死亡車禍，一輛大貨車與機車擦撞，機車騎士連人帶車倒地，遭大貨車捲進車底，頭骨破裂、臟器外露，明顯失去生命跡象，警消獲報到場時，大貨車駕駛肇事逃逸，警方循線拘捕，將依肇事逃逸且致人於死罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。
據了解，82歲男子今天早上8時許騎車出門，在文化路直行，遭後方直行同向大貨車擦撞，疑因卡到車頭保險桿，機車騎士重心不穩摔倒，大貨車撞到人後持續向前行駛，將機車騎士捲入車底，受輪胎輾過、車身重壓，當場頭骨破裂、臟器外露，當場死亡。
警方表示，民雄鄉文化路今早8時許發生車禍案件，同向直行的機車與大貨車發生碰撞，82歲男子當場死亡，大貨車駕駛43歲男子於肇事後逃逸，目前已拘捕到案，將依過失致死及肇事逃逸等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，提醒民眾應注意路況，確保自身安全。
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