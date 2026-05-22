男竊學校白鐵門騎機車載運 竹南警追賊起贓要再開紅單

臉書社團「竹南大小事」有民眾昨PO出一段男子騎機車載運鐵門的吸睛影片，指稱男子竊取當地某國中預定地之白鐵門，更有交通違規之虞，引發網友關注；轄區竹南警分局主動追查，目前已鎖定犯嫌身分，將通知到案說明。

因為承載物品超過機車的寬度，警方通知嫌疑人到案後將另依法開立紅單。圖／警方提供

竹南警方指出，失竊鐵門為照南國中預定地的臨時管制小門，經檢視監視器畫面，發現該名男子騎乘普通重型機車前往現場，並持自行攜帶的砂輪機切除白鐵門後載離。警方目前尚未接獲相關報案，已主動聯繫發布影片的民眾了解案情，並同步通知校方人員確認財物狀況及辦理後續程序。

另外，依道路交通管理處罰條例第31條第5項規定，因為承載物品超過機車的寬度，將處駕駛人300元以上、600元以下罰鍰。

竹南警方也表示，經調閱周邊監視器畫面已鎖定犯嫌身分，全案將依竊盜罪嫌通知到案說明並追回贓物。呼籲民眾如發現可疑人、事、物或疑似不法行為，請立即撥打110報案，由警方即時到場處理；另民眾切勿任意取用或搬離他人財物，以免觸法，共同維護社會治安。