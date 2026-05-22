密室逃脫危機「中央沒規範」 蔣萬安曝：2017市府稽查反被申訴

台北市信義區密室逃脫「邏思起子」發生女員工扮演上吊鬼不慎遭道具勒頸死亡，北市府遭綠營議員批評「後知後覺」。蔣萬安上午在回應國民黨議員汪志冰質詢時指出，2017年當時台北市政府為了希望能夠將該產業列入到D1組別進行聯合稽查，結果被業者申訴，訴願結果市府反而失敗。

蔣萬安上午赴議會專案報告，汪志冰指出，其實2017年台北市府因為中央對密室逃脫沒有定規範，但北市府仍然把這個產業定成D1的組別，要求做公安檢查，檢查後，業者訴願，市府敗訴，因為中央沒有明定定義，那是中央的責任，北市現在反而一直被挨打，被說後知後覺。

蔣萬安指出，2017年當時台北市政府為了希望能夠列入到D1去聯合稽查，結果被業者申訴，結果訴願反而失敗。文化局長蔡詩萍指出，其實北市府並不是不知道，但是在第一時間，一切以幫助這個家屬及小孩爭取最大的權益為先。

蔣萬安表示，北市府已即刻提出了率全台之先、對於沉浸式內容體驗產業的安全指引，第二個，市府也主動將這類型產業納入在D類組，也就是說，接下來就會納入定期聯合公安稽查，以及要求業者要提出公安及消安的申報，那也希望中央同步盡快函頒告訴各縣市全國一致納入D1類組，才能有所依循。