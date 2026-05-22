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高雄鹽埕莒光街民宅火警 60歲男疑與家人爭執情緒失控縱火
高雄市鹽埕區莒光街一處民宅於今天上午8時許竄出濃煙，警消獲報到場時，民宅3樓還不斷冒出煙霧，消防人員隨即布設水線，不過所幸火勢不到半小時就完全撲滅，但警方了解疑似是家庭糾紛導致起火，不排除人為縱火，將依法釐清究辦。
鹽埕警分局五福四路派出所在上午8時許接獲報案後，立即派員到場進行交通管制，並配合消防人員展開灌救，火勢迅速於8時30分獲得完全撲滅，並未造成災情擴大。
不過據警方初步調查，起火原因疑與一起家庭糾紛有關，當事人為一名年約60歲的李姓男子，事發前疑似因家庭因素與家人發生激烈爭執，導致情緒一時失控，進而引發這起火災意外。
目擊者指出，案發當時現場氣氛一度緊張，經警消人員在場極力安撫，李男激動的情緒才逐漸平復，隨後由救護車先行送往醫院進行觀察與治療。
鹽埕警分局表示，針對火警的確實發生原因，目前不排除有人為縱火等因素，警方對此高度重視，後續將深入追查釐清真相，全案並將依法究辦。
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