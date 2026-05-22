快訊

國巨陳泰銘擠下郭台銘成台灣首富！股民喊「被動元年來了」：注意董娘

NBA／第三節18：0攻勢奠定勝基 尼克輕取騎士東決2連勝

千萬獎金飛了！22元外送費發票中獎卻領不到錢 他怒告財政部結果曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄鹽埕莒光街民宅火警 60歲男疑與家人爭執情緒失控縱火

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市鹽埕區莒光街一處民宅於今天上午8時許竄出濃煙，警消獲報到場時，民宅3樓還不斷冒出煙霧，消防人員隨即布設水線，不過所幸火勢不到半小時就完全撲滅，但警方了解疑似是家庭糾紛導致起火，不排除人為縱火，將依法釐清究辦。

鹽埕警分局五福四路派出所在上午8時許接獲報案後，立即派員到場進行交通管制，並配合消防人員展開灌救，火勢迅速於8時30分獲得完全撲滅，並未造成災情擴大。

不過據警方初步調查，起火原因疑與一起家庭糾紛有關，當事人為一名年約60歲的李姓男子，事發前疑似因家庭因素與家人發生激烈爭執，導致情緒一時失控，進而引發這起火災意外。

目擊者指出，案發當時現場氣氛一度緊張，經警消人員在場極力安撫，李男激動的情緒才逐漸平復，隨後由救護車先行送往醫院進行觀察與治療。

鹽埕警分局表示，針對火警的確實發生原因，目前不排除有人為縱火等因素，警方對此高度重視，後續將深入追查釐清真相，全案並將依法究辦。

高雄鹽埕莒光街民宅火警，疑糾紛致其中當事人情緒激動縱火。記者巫鴻瑋／翻攝
高雄鹽埕莒光街民宅火警，疑糾紛致其中當事人情緒激動縱火。記者巫鴻瑋／翻攝

火災 高雄市

延伸閱讀

彰化大城發生火警 六旬身障男疑逃生不及葬身火窟

東海大學男宿清晨驚傳火警…16年冷氣室外機釀禍 校方回應了

彰化大城民宅遭祝融吞噬 6旬男困神明廳後臥室身亡

獨／疑車速過快轉彎失控...預拌混凝土車翻覆竹榮前 2人緊急送醫

相關新聞

密室逃脫危機「中央沒規範」 蔣萬安曝：2017市府稽查反被申訴

台北市信義區密室逃脫「邏思起子」發生女員工扮演上吊鬼不慎遭道具勒頸死亡，北市府遭綠營議員批評「後知後覺」。蔣萬安上午在回應國民黨議員汪志冰質詢時指出，2017年當時台北市政府為了希望能夠將該產業列入到D1組別進行聯合稽查，結果被業者申訴，訴願結果市府反而失敗。

嘉市羅大德診所X光室偵煙器藏密錄器 市府首例查獲送辦

嘉義市政府強化醫療院所反偷拍稽查，展現「偷拍零容忍」態度。市府衛生局繼日前完成醫美、皮膚科、整形外科、外科及婦產科等41家診所查核後，再主動擴大稽查產後護理之家、泌尿科及大腸直腸外科等機構，截至目前共查核63家醫療機構，並在羅大德診所X光室內查獲偵煙器暗藏密錄器，當場通知警方查扣主機並移送調查。

高雄鹽埕莒光街民宅火警 60歲男疑與家人爭執情緒失控縱火

高雄市鹽埕區莒光街一處民宅於今天上午8時許竄出濃煙，警消獲報到場時，民宅3樓還不斷冒出煙霧，消防人員隨即布設水線，不過所幸火勢不到半小時就完全撲滅，但警方了解疑似是家庭糾紛導致起火，不排除人為縱火，將依法釐清究辦。

搜救犬也找不到的地方 捷克「跑山獸」垂降山谷尋獲失聯翁

草屯鎮84歲李姓老翁本月11日騎機車上坪頂山採桂竹筍後失蹤，警消與民間搜救人員連搜11天，21日傍晚「跑山獸」捷克籍登山好手Petr Novotny根據民眾提供線索，以繩索垂降到中寮鄉龍岩村一處山谷，尋獲老翁，可惜早已死亡。

北市拳擊新人賽傳命案 他狂挨打被判TKO下場...送醫4天腦出血亡

台北市松山區某間格鬥教室日前發生命案，30歲陳姓男子參加拳擊比賽，期間疑被對手27歲許姓男子攻擊頭部，身體不適被判定技術性擊倒（T.K.O.），陳男當下還有意識，事後感覺不對勁自行就醫，孰料狀況急轉直下，不只陷入昏迷更在4天後宣告不治，警方通知拳館廖姓負責人和對手許男到案，警詢後依過失致死罪嫌送辦。

彰化大城發生火警 六旬身障男疑逃生不及葬身火窟

彰化縣大城鄉菜寮村東平路今天下午3點多發生住宅火警，火勢在半小時後撲滅，但屋內60歲身障許姓男子疑逃生不及，葬身火窟，起火原因調查中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。