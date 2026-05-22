嘉市羅大德診所X光室偵煙器藏密錄器 市府首例查獲送辦

嘉義市政府強化醫療院所反偷拍稽查，展現「偷拍零容忍」態度。市府衛生局繼日前完成醫美、皮膚科、整形外科、外科及婦產科等41家診所查核後，再主動擴大稽查產後護理之家、泌尿科及大腸直腸外科等機構，截至目前共查核63家醫療機構，並在羅大德診所X光室內查獲偵煙器暗藏密錄器，當場通知警方查扣主機並移送調查。

衛生局表示，這是嘉義市轄內第一起查獲診所裝設秘錄器案件，依據醫療法裝秘錄器行為已構成違反醫療法，但因同時涉及違反個資法及妨害秘密情節，因此由警方先帶回調查釐清，至於違反醫療法的情節輕重，衛生局還要審酌案情跟警方調查結果處置。

衛生局指出，該診所為耳鼻喉頭頸外科及家庭醫學科，經全面檢查後，除X光室發現密錄設備外，現場另設有數支明示監視器，分布於大廳、公共空間、點滴室及抽血室等區域；至於更衣室則未發現監視設備。

衛生局強調，醫療機構嚴禁裝設任何非法密錄設備，錄影監視器須公開明示，並以公共安全管理為目的。若因醫療或安全需求須在診療空間錄音、錄影，也必須符合個資法規範，除應明確告知病患外，還須妥善管理資料存取與保存，並取得病患書面同意，否則即屬違法。

市府重申，保障市民就醫隱私是不可退讓的底線，未來將持續透過跨局處合作與主動稽查，強力取締任何侵犯就醫隱私的違法行為，確保市民擁有安心、安全的醫療環境。

嘉義市政府強化醫療院所反偷拍稽查，衛生局共查核63家醫療機構，在羅大德診所X光室內查獲偵煙器暗藏密錄器，當場通知警方查扣主機並移送調查。圖／嘉市府提供

嘉義市政府強化醫療院所反偷拍稽查，衛生局共查核63家醫療機構，在羅大德診所X光室內查獲偵煙器暗藏密錄器，當場通知警方查扣主機並移送調查。圖／嘉市府提供

嘉義市政府強化醫療院所反偷拍稽查，衛生局共查核63家醫療機構，在羅大德診所X光室內查獲偵煙器暗藏密錄器，當場通知警方查扣主機並移送調查。圖／嘉市府提供