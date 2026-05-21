搜救犬也找不到的地方 捷克「跑山獸」垂降山谷尋獲失聯翁

草屯鎮84歲李姓老翁本月11日騎機車上坪頂山採桂竹筍後失蹤，警消與民間搜救人員連搜11天，今天傍晚「跑山獸」捷克籍登山好手Petr Novotny根據民眾提供線索，以繩索垂降到中寮鄉龍岩村一處山谷，尋獲老翁，可惜早已死亡。

據了解，李姓老翁患有三高及失智，11日向家人表示，要到坪頂山上筍園採桂竹筍後便騎機車外出，當天變失聯，即失去聯繫，家屬當天報警求助。警方、消防局及神鷹山區搜救隊等民間單位連日投入山區搜尋。

搜救人員16日在中寮鄉靠近草屯山區的草叢中發現老翁機車，但人仍下落不明，後續擴大搜索範圍，甚至出動搜救犬協尋，始終沒有發現。

有「跑山獸」稱號的Petr Novotny得知搜救行動後，因不忍搜救人員長時間奔波，本周一主動加入協尋，連續搜尋兩天後休息一天，今天下午再度進山搜索，傍晚終於在中寮鄉龍岩村一處山谷找到老翁。

Petr妻子羅勃．依婉表示，下午有在地熱心民眾向Petr指出一處看起來「怪怪的」草叢，草叢下方就是山谷，但從上方完全看不到谷底狀況；Petr隨即利用繩索垂降至谷底查看，果然在斜坡處發現李姓老翁，但已明顯死亡。

警方表示，李姓老翁遺體後續已交由警方及家屬處理，詳細死因仍待進一步相驗釐清。

這起搜救案歷時11天，期間動員大批警消、民間搜救人員及地方居民投入協尋，如今雖以憾事收場，但地方人士仍感謝搜救團隊持續不放棄，也提醒民眾，家中若有高齡或失智長者，應避免單獨進入山區，以降低意外風險。