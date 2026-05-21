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北市拳擊新人賽傳命案 他狂挨打被判TKO下場…送醫4天腦出血亡

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北市拳擊新人賽傳命案 他狂挨打被判TKO下場...送醫4天腦出血亡

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市松山區某間格鬥教室日前發生命案，30歲陳姓男子參加拳擊比賽，期間疑被對手27歲許姓男子攻擊頭部，身體不適被判定技術性擊倒（T.K.O.），陳男當下還有意識，事後感覺不對勁自行就醫，孰料狀況急轉直下，不只陷入昏迷更在4天後宣告不治，警方通知拳館廖姓負責人和對手許男到案，警詢後依過失致死罪嫌送辦。

警方調查，陳男約訓練拳擊一年多，16日參加該間格鬥教室舉辦的新人比賽，賽前繳交1000元報名費，約在早上11點多上場，與同是新人的許男對打，雙方打了一陣子之後，陳男因一直挨打、體力不支無法繼續對戰，裁判立刻判定T.K.O.後下場。

拳賽設有救護人員，救護人員上前關心，陳男表示無大礙但被建議就醫，事後在朋友陪伴下至國泰綜合醫院，沒想到就醫沒多久，就失去意識、陷入昏迷，陳男病況始終沒好轉，20日早上經搶救無效宣告死亡。

警方獲悉死亡案，循線通知拳館廖姓負責人（60歲）和許男、賽事裁判、拳擊教練與現場救護員等人到派出所製作筆錄，廖男警詢時稱都有做好安全措施、有戴護具、簽署同意書等，而許男表示不知是哪一拳重擊對方，2人被依過失致死罪嫌函送法辦；遺體經檢察官相驗後，認定死因為頭部外傷釀腦出血，家屬對死因無意見，但仍不解怎麼打拳打出人命。

松山警分局外觀照。(記者李隆揆/攝影)
松山警分局外觀照。(記者李隆揆/攝影)

過失致死 命案

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