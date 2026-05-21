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台中警攔查違停貨車 副駕逾期居留移工逃跑遭逮
台中警方今天巡邏行經太平區，發現一輛小貨車違停路旁上前盤查，不料副駕駛座男子突然下車逃逸，經員警上前壓制逮人，發現越南籍杜姓男子逾期居留，後續依法移送移民署處置。
台中市警局太平分局表示，新平派出所員警於下午5時多執行巡邏勤務時，在太平區樹孝路發現一輛小貨車違規停車，欲上前盤查時，副駕駛座一名男子突然下車逃跑。
員警追上前後，將逃逸的越南籍33歲杜姓男子壓制逮捕。警方查出，杜男自民國113年逾期居留至今，今天下班後與女性同鄉友人（未逾期居留）欲返回租屋處。
全案警詢後，將杜男依違反入出國及移民法移送移民署台中專勤隊後續處置。警方呼籲，雇主應依規定聘僱外籍移工，如發現非法聘僱或失聯移工，應立即通報相關單位，以免觸法受罰。
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