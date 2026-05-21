台中警攔查違停貨車 副駕逾期居留移工逃跑遭逮

台北市松山區某間格鬥教室日前發生命案，30歲陳姓男子參加拳擊比賽，期間疑被對手27歲許姓男子攻擊頭部，身體不適被判定技術性擊倒（T.K.O.），陳男當下還有意識，事後感覺不對勁自行就醫，孰料狀況急轉直下，不只陷入昏迷更在4天後宣告不治，警方通知拳館廖姓負責人和對手許男到案，警詢後依過失致死罪嫌送辦。

2026-05-21 21:44