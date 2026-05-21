影／九份死亡車禍畫面曝光！涉酒駕追撞 81歲老翁卡車底不治

69歲簡姓老翁今天涉嫌酒後駕駛廂型車，從新北市九份開往金瓜石途中，追撞前方81歲黃姓老翁騎的機車。監視器拍下肇事過程，黃姓老翁被撞後彈飛落地，卡在廂型車頭底部，送醫不治。

警方初步調查，簡姓老翁今天駕駛廂型車，從九份沿102線汽車路往金瓜石方向行駛，頭戴紅色安全帽的黃姓老翁騎在簡的前方。黃姓老翁的前方有其他汽車。

車流經過一處彎道時，黃姓老翁前方的機車因為路況減速，簡姓老翁疑有喝酒及未注意車前狀況，撞擊前方黃姓老翁騎的機車。兩車碰撞後，黃姓老翁先騰空飛起再落地，卡在廂車車底。廂型車跨越道路中央雙黃線，並持續往前行駛，撞上對向山壁才停下。

消防人員趕到現場救護時，黃姓老翁已無呼吸心跳，施以急救並送往瑞芳礦工醫院搶救，醫師未能救回性命，宣告不治。警方對簡姓老翁實施酒測，數值為0.13MG/L，警方將調閱相關監視器畫面，釐清案發經過。

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69歲簡姓老翁今天駕駛廂型車在新北市九份汽車路，追撞前方81歲黃姓老翁騎的機車，造成老翁傷重不治。簡男酒測值0.13MG/L，肇事原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝

69歲簡姓老翁今天駕駛廂型車在新北市九份汽車路，疑追撞前方81歲黃姓老翁騎的機車，造成老翁傷重不治。簡男酒測值0.13MG/L，肇事原因由警方調查中。記者邱瑞杰／翻攝