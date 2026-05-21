台中中央公園夜跑驚見注射針頭 網友嚇壞：怕踩到

有網友驚爆，昨晚慢跑經過台中市中央公園西屯區凱旋二街時，竟然發現人行道、一旁草叢，散落使用過後的注射針頭，引發網友熱議「很驚悚！怕踩到」。警方表示，已到場採證，查扣數支針具，追查來源；環保局嚴正聲明，使用過的針頭針筒屬於「有害事業廢棄物」，違者可依法重罰最高1000萬元。

消息一出，引起網友熱議，有網友稱「針筒嗎？也太恐怖了吧！我常常帶小狗去散步耶，都沒注意到」、「很驚悚！路過時只怕踩到，不想多停一秒」。

環保局表示，使用過的針頭、針筒依法均屬於「有害事業廢棄物」，不能當作一般垃圾任意丟棄。若未依規定清除處理，將依違反「廢棄物清理法」可處6萬元至1000萬元罰鍰。

警方表示，獲報後第一時間即派員到場採證與查處，現場初步發現數支疑似使用過的針具及相關物品，目前均依程序帶回鑑識比對並送驗，以釐清是否涉及毒品案件。此外，警方已同步擴大調閱周邊監視器影像，積極追查涉案人員，全力釐清是否涉及毒品施用或其他不法情事，全案正依法偵辦中。

台中市政府呼籲，民眾如在戶外發現可疑情形，如看見遭遺留的可疑針具，基於防疫與人身安全考量，「切勿自行碰觸或撿拾」，以避免不慎扎傷發生感染危險；請立即撥打110報案電話，由警方到場依專業程序處理，共同守護社區安全。

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