九份69歲男子開車疑追撞機車 81歲騎士送醫不治

台北市中山區雙城街一間酒吧17日凌晨3點多傳出2名英國籍男子酒後衝突，雙方疑因上一攤帳單問題起口角，51歲G姓男子出拳攻擊54歲E姓男子，現場民眾見狀報警，警方到場介入，詢問後E姓男子表示不提告也不就醫，警方仍將2人帶回派出所依違反社會秩序維護法第87條加暴行於人裁罰。

2026-05-21 16:34