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九份69歲男子開車疑追撞機車 81歲騎士送醫不治
69歲簡姓老翁今天駕駛廂型車，從新北市九份開往金瓜石途中，疑追撞前方81歲黃姓老翁騎的機車，造成老翁傷重不治。簡男酒測值0.13MG/L，警方依涉犯公共危險等罪嫌帶回調查，釐清肇事原因及經過。
警方初步調查，69歲簡姓老翁今天駕駛廂型車，從九份沿102線汽車路往金瓜石方向行駛時，疑先追撞前往黃姓老翁騎的機車，隨後失控跨越道路中央雙黃線，撞上對向山壁才停下，幸未波及其他人車。
消防人員趕到現場救護時，黃姓老翁已無呼吸心跳，施以急救並送往瑞芳礦工醫院搶救，醫師未能救回性命，宣告不治。警方對簡姓老翁實施酒測，數值為0.13MG/L，警方將調閱相關監視器畫面，釐清案發經過。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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