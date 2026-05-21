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自小客車形跡可疑拒檢 台中警破窗攔阻仍遭逃逸

中央社／ 記者蘇木春台中21日電

台中警方今天巡邏至北區一處路口時，見一輛小客車形跡可疑上前盤查，不料對方拒檢，過程中員警攔阻破窗仍遭逃逸，派出所長因此遭玻璃割傷，經包紮無大礙，全案正持續追緝。

台中市警局第二分局表示，永興派出所員警今天上午10時25分駕駛巡邏車執行勤務，行經北區崇德路與太原路口，發現一輛自小客車停等紅燈時形跡可疑，且駕駛人未依規定繫妥安全帶，便示意停車受檢。

不料車上的男性駕駛見到警方，突然加速開車逃逸，過程中行經崇德路與北興街口時，因受車陣阻擋無法前行，員警考量現場交通狀況及公共安全，立即施以強制力破窗，藉以制止車輛持續逃竄。

但因涉案駕駛仍持續開車逃逸，員警基於比例原則及避免追逐過程造成其他民眾生命及財物損害，便停止尾隨追緝。本案破窗及攔阻過程中，造成永興所長何永洲手部割傷，無大礙，全案警方已成立專案小組，將儘速將涉案人查緝到案。

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