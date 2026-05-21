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影／轎車未鎖門成深夜提款機 竊嫌深夜逐輛試手氣偷遍南投
南投近日接連發生車內財物失竊案，警方追查發現，40歲李姓男子專挑深夜逐輛拉車門，鎖定未上鎖車輛搜刮現金與財物，宛如把路邊轎車當成「深夜提款機」。南投警分局跨區赴台中市鬧區埋伏，順利將李男逮捕，法院裁定羈押。
警方指出，近期陸續接獲民眾報案，指停放路邊或住家附近的轎車，隔天發現車內現金、零錢遭竊，但車窗與車門都沒有遭破壞痕跡。警方調閱監視器後發現，李姓嫌犯利用深夜時段騎乘機車在街頭遊走，沿路逐輛拉車門「試手氣」，發現未上鎖車輛後便迅速翻找車內財物，犯案手法熟練。
南投警分局調查後掌握李男行蹤，並報請南投地檢署指揮偵辦，後續發現李男藏匿於台中市鬧區，警方隨即前往埋伏守候，成功將人查緝到案，全案依加重竊盜罪嫌移送南投地檢署偵辦，向法院聲請羈押獲准。
林姓車主表示，平常習慣把零錢與停車卡放車上，「以前覺得只是下車一下，沒鎖應該沒關係，現在真的不敢了。」、「感覺像被當成提款機，防不勝防。」
警方提醒，民眾離車時務必確認車門是否上鎖，切勿將皮包、現金及貴重物品留置車內顯眼位置，同時檢查車窗是否完全關閉，以免成為竊嫌覬覦目標；若發現可疑人車，應立即撥打110報案，共同維護社區治安。
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