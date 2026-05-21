獨／疑車速過快轉彎失控...預拌混凝土車翻覆竹榮前 2人緊急送醫

新竹縣68快速道路下竹東匝道今天下午2時許發生連結車翻覆事故。一輛預拌混凝土砂石車行經68快速道路往竹東方向，下匝道行經竹東榮民醫院前方時，疑因車速過快，轉彎時車輛偏移路線，當場翻覆，造成2人受傷送醫，所幸兩人意識皆清楚，詳細肇事原因仍待警方進一步調查釐清。

新竹縣消防局表示，今天下午2時4分接獲報案，指68快速道路往竹東方向發生連結車翻覆事故，隨即派員趕赴現場救援。經了解，事故車輛為預拌混凝土砂石車，消防人員到場後發現車上2名傷者意識清楚，經初步處置後，立即送醫治療。

初步了解，事故疑似因車速過快，導致車輛轉彎時失控偏移路線而翻覆，但確切肇事原因仍待進一步調查釐清。事故一度影響周邊交通，警方到場進行交通疏導，目前全案仍在調查中。

新竹縣68快速道路下竹東匝道今天下午2時許發生連結車翻覆事故。記者郭政芬／翻攝