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影／高雄轎車路中迴轉撞休旅車冒煙 駕駛逃生...車陷火海燒成骨架

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

吳姓男子今天中午在高市大學五十八街口迴轉，導致駕休旅車的72歲賴姓老翁反應不及當場撞上，吳見闖禍先下車，賴見車頭冒煙，嚇得跳車逃生，後休旅車瞬間起火燃燒，警消抵達時，車子已燒成骨架，吳的轎車被波及車尾燒毀。

楠梓警分局指出，吳姓男子（29歲）今天中午12時許駕駛馬自達轎車沿德中路南向北行駛，於大學五十八街口迴轉時，與沿德中路北往南直行的72歲賴姓男子所駕駛的RAV4休旅車發生碰撞。

因撞擊力道大，兩車車尾對車尾、橫在馬路中央，當時吳男見闖下大禍先下車，賴翁見自己休旅車車頭冒煙，嚇得下車逃生，休旅車隨後瞬間冒煙、起火。

由於濃煙往上竄燒，引發不少民眾圍觀，有網友拍下畫面PO網，讓網友直指「起火欸好可怕」、「天啊，聽到救護車的聲音了，希望人都沒事」。

警消抵達現場時，賴翁的休旅車陷入火海，已燒成骨架，吳男的車尾遭波及被燒毀，所幸2人均未受傷。

雙方經警方施以酒測，均無飲酒情事，詳細肇事原因及肇責待交通大隊分析研判。

吳姓男子今天中午在高市大學五十八街口迴轉，導致駕休旅車的72歲賴姓老翁反應不及當場撞上，車瞬間起火燒成骨架。記者石秀華／翻攝
吳姓男子今天中午在高市大學五十八街口迴轉，導致駕休旅車的72歲賴姓老翁反應不及當場撞上，車瞬間起火燒成骨架。記者石秀華／翻攝

吳姓男子今天中午在高市大學五十八街口迴轉，導致駕休旅車的72歲賴姓老翁反應不及當場撞上，車瞬間起火燒成骨架。記者石秀華／翻攝
吳姓男子今天中午在高市大學五十八街口迴轉，導致駕休旅車的72歲賴姓老翁反應不及當場撞上，車瞬間起火燒成骨架。記者石秀華／翻攝

吳姓男子今天中午在高市大學五十八街口迴轉，導致駕休旅車的72歲賴姓老翁反應不及當場撞上，車瞬間起火燒成骨架。記者石秀華／翻攝
吳姓男子今天中午在高市大學五十八街口迴轉，導致駕休旅車的72歲賴姓老翁反應不及當場撞上，車瞬間起火燒成骨架。記者石秀華／翻攝

休旅車 RAV4 高雄

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