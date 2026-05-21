大園阿嬤帶孫逛公園走散急壞 警半小時火速找到人

桃園市大園區一名男童日前晚間17時許與家人至公園遊玩時，不慎在人群中走失。圖：讀者提供

桃園市大園區一名男童日前晚間17時許與家人至公園遊玩時，不慎在人群中走失，家屬遍尋不著心急如焚，趕緊向大園警分局警方求助，經員警迅速尋找，所幸半小時內便尋獲男童，順利化解一場驚魂記。

所幸警方半小時內便在公園滑石區附近發現男童蹤影。圖：讀者提供

大園派出所說明，日前接獲一名65歲賴姓婦人報案，稱在華興池公園內有孩童走失，警員邱重霖、黃茹凰獲報後立即趕赴現場。經了解，賴姓婦人當時帶著孫子至公園遊玩，因現場遊客眾多，一時疏忽便與孫子失去聯繫。

員警到場後立即針對兒童遊戲設施及人潮聚集處加強搜尋，所幸半小時內便在公園滑石區附近發現男童蹤影，經確認男童為賴姓婦人之孫子且平安無恙後，立即帶返與家屬團聚。賴姓婦人見到孫子平安現身，頻頻向警方表達感謝，直呼「還好有警察幫忙！」

大園分局呼籲，民眾與孩童一同外出務必隨時留意孩童動向，尤其在人潮眾多場所，避免孩童脫離視線，以防走失情形發生。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大園婦帶孫逛公園走散急壞 警半小時火速找到人