嘉義老翁開車闖紅燈…迎面撞上大貨車 車輛全毀受傷送醫

嘉義縣中埔鄉今早8時許發生嚴重車禍，68歲王姓男子開車行經165線道與富裕路口時，疑似闖紅燈欲直行，遭正要左轉大貨車撞上，撞擊力道猛烈，汽車右側嚴重損毀，擋風玻璃碎裂，零件碎片散落路面，王男四肢擦挫傷送醫，警方正進一步調查事故原因。

警方指出，68歲王男今早8時許沿165線由南往北行駛，行經富裕路口時，疑似未依號誌停等，闖紅燈直行，當時有一輛大貨車綠燈左轉，兩車在路口相撞，轎車嚴重毀損，王男多處擦挫傷，由救護人員送醫治療，大貨車駕駛26歲陳男未受傷，雙方酒測值均為0。

中埔警分局表示，詳細事故原因仍待調查釐清，呼籲駕駛人行經路口應遵守交通號誌，並減速慢行，切勿闖紅燈、超速或逆向行駛，以免釀成事故。警方也將持續針對重點及聯外道路加強取締重大交通違規，深入村里加強交通安全宣導，降低交通事故發生。

嘉義縣中埔鄉今早發生嚴重車禍，68歲王姓男子疑似闖紅燈，迎面撞上大貨車受傷送醫。圖／警方提供