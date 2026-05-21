警攔查8旬翁未戴安全帽追到住處還持安全帽猛砸 南市警局：將調查

台南市議員陳秋宏今天在議會質詢時揭露一段影片，5月9日大內區一名年近80歲老翁因未戴安全帽騎車遭警方攔查，員警一路追到住家後，老翁坦承有飲酒，但酒測值並非嚴重超標，員警卻在壓制過程中，多次持安全帽朝老翁揮砸，導致老翁手腳受傷流血，畫面令人震驚。

陳秋宏說，員警方當下不斷喝令老翁「趴下」，老翁試圖起身時，員警即持安全帽連續攻擊，後續再將人壓制在地。他強調，酒駕當然應依法取締，但執法不代表可以施暴，「人民保母不應如此粗暴」。

他也提到另一件高齡婦人遭警方上銬案例，指一名阿嬤因無照騎車、未攜帶證件，欲返家拿證件時遭警方制止，最後甚至被壓制上銬帶回，質疑警方對長者缺乏基本尊重與比例原則。

陳秋宏說，令人生氣的是他接獲檢舉，但分局來向他說明僅出示對員警有利的密錄器片段，說督察室查過沒有執法不當，但後來檢舉人提供的影片可看出員警執法過程明顯失控，要求警察局全面檢討不當執法與員警訓練。

陳秋宏要求警察局針對不適任或執法過當員警進行檢討與矯正，避免類似事件再度發生，並強化第一線員警執法教育，兼顧依法行政與民眾觀感。

台南市警察局長林國清說，初步調查當事人未戴安全帽且自承有酒駕，全案會由督察室調查，員警有違法不當會祭行政懲處，並移送法辦。至於婦人若只是單純無照騎車，上銬是會有問題。

南市大內區一名80歲老翁因未戴安全帽騎車遭攔查，員警一路追到他的住家，在壓制過程中，多次持安全帽朝老翁揮砸，導致老翁手腳受傷流血。圖／陳秋宏提供

台南市議員陳秋宏總質詢怒揭員警疑執法過當，大內區80歲老翁因未戴安全帽騎車遭攔查，該員警一路追到住家，在壓制過程中，多次持安全帽朝老翁揮砸，導致老翁手腳受傷流血，警察局長林國清表示案件已由督察系統啟動調查。記者吳淑玲／翻攝

南市大內區一名80歲老翁因未戴安全帽騎車遭攔查，員警一路追到他的住家，在壓制過程中，多次持安全帽朝老翁揮砸，導致老翁手腳受傷流血。圖／陳秋宏提供

南市大內區一名80歲老翁因未戴安全帽騎車遭攔查，員警一路追到他的住家，在壓制過程中，多次持安全帽朝老翁揮砸，導致老翁手腳受傷流血。圖／陳秋宏提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康