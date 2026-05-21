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詭異小貨車爆胎還狂踩油門！警一查：酒駕又藏開鋒武士刀

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市南港區日前出現一輛狀態詭異的小貨車，右前輪已明顯損壞，駕駛卻仍在路上不斷空踩油門，引起民眾注意報警。南港警分局員警到場盤查，發現47歲陳姓男子滿身酒氣，酒測值達每公升0.54毫克，已涉公共危險罪；員警隨後又在車內發現一把長約59公分、已開鋒的武士刀，全案訊後依公共危險罪及槍砲罪嫌移送士林地檢署偵辦。

警方調查，陳男當天上午在家飲酒後，仍駕駛小貨車出門，準備前往修車廠。途中小貨車右前輪軸斷裂，車輛無法正常行駛，陳男卻持續踩油門，車輛在路上發出異常聲響，路人察覺有異後報案。

員警趕抵現場後，一靠近陳男便聞到明顯酒味，經酒測確認酒測值超標。警方檢視車內時，又發現一把武士刀，初步鑑定刀刃已開鋒，屬管制刀械。陳男向警方供稱，這把刀是多年前朋友送他的擺飾，不知道開鋒武士刀不能任意持有或攜帶。

陳男有公共危險及妨害公務前科，這次酒後駕車上路，又在車內放置開鋒刀械。全案除酒駕部分依公共危險罪偵辦，開鋒武士刀部分也依違反槍砲罪嫌送辦。

陳姓男子酒後駕車，警方查出酒駕又發現一把武士刀。記者廖炳棋／翻攝
陳姓男子酒後駕車，警方查出酒駕又發現一把武士刀。記者廖炳棋／翻攝

陳姓男子酒後駕車，警方查出酒駕又發現一把武士刀。記者廖炳棋／翻攝
陳姓男子酒後駕車，警方查出酒駕又發現一把武士刀。記者廖炳棋／翻攝

陳姓男子酒後駕車，警方查出酒駕又發現一把武士刀。記者廖炳棋／翻攝
陳姓男子酒後駕車，警方查出酒駕又發現一把武士刀。記者廖炳棋／翻攝

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒駕 酒測

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