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台南車禍！直行機車與左轉小貨車碰撞 24歲女騎士身亡
24歲蘇姓女子今天騎車直行經過台南市安南區安和路五段與336巷口時，對向44歲洪姓男子駕駛小貨車左轉，與蘇女機車發生碰撞；蘇女受傷倒地，機車零件四散，消防趕往救護，她已經當場失去呼吸心跳，送醫後仍宣告不治。洪的酒測值為0，詳細肇事原因尚待警方釐清。
台南市消防局今天上午8時28分接獲報案，安南區安和路五段336巷前有車禍事故，立即派遣安和分隊前往；現場為小貨車、機車發生碰撞，傷者為24歲蘇姓女騎士，全身多處重創，已經失去呼吸心跳，救護人員立即CPR等緊急處置後，送往安南醫院救治，但仍宣告不治。
轄區第三警分局初步調查，洪姓男子駕駛小貨車出門上班，沿安和路五段北往南行駛，行經事發地點要左轉進入安和路五段336巷時，與對向騎車南往北直行的蘇女發生碰撞，造成蘇女傷重不治；經酒測，洪的酒測值為0，蘇女因送醫救護中尚未實施酒測，詳細肇事原因仍待進一步調查釐清。
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