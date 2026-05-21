台南出現發錢怪客...里民收千元現金信封袋 里長：選舉要到了別害我

30詹姓男子前天將3個裝有1千元現金及1個裝有3百元現金的信封袋，分別投遞到台南市南區大忠里住戶信箱內，有鄰長以為是里長許智雄發的，許連稱「選舉要到了別害我」，報警處理；警方將詹傳喚到案，他聲稱是耳邊有接收到不明的指示才發錢，初步排除與選舉有關。

大忠里里長許智雄前天接獲鄰長反映，打開信箱時發現裡面竟然有一個信封袋，裡面還裝了1000元，收到後第一時間詢問「是不是里長發的？」許接獲通知後，也立刻趕到現場查看，已知有三戶收到裝有1000元信封袋，另外還有一戶空屋的信箱內發現裝有300元信封袋。

許智雄在臉書寫下「選舉要到了別害我啊」，調閱監視器發現是一名騎車男子沿路投放，疑似隨意將現金放入信箱內，他擔心有涉及違法問題，向轄區第六警分局大林派出所報案，並鄭重聲明「真的不是我發的！而且我最近也已經囊中羞澀了，根本沒這個實力」。

許的貼文讓網友紛紛回應「我決定搬去大忠里了」、「里長，怎麼我家都沒人投放」、「里長我家米甕也見底了，請他來投我家可否」、「他有時候是查看有沒有住人。~~有可能是光顧前的前奏~請小心」、「報警是正確的！誰知道他那些錢從哪來的～還是避免扯上關係比較好」。

警方獲報後，調閱監視器將騎車的30歲詹姓男子傳喚到案，據了解，詹也住在大忠里，父母均已過世，目前1人獨自居住，他不認識許智雄與投遞信封袋的住戶；詹聲稱，是耳邊有接收到不明的指示才做這件事。警方檢視詹投遞的信封，除了現金外，並無傳單或其它文字訊息。

警方初步排除與選舉事務有關，經請示檢察官，詹的行為尚未涉及刑責或違反社會秩序維護法，已將他發出的3300元發還，讓他離去。

30詹姓男子前天將3個裝有1千元現金及1個裝有3百元現金的信封袋，分別投遞到台南市南區大忠里住戶信箱內。圖／取自大忠里長許智雄臉書

30詹姓男子前天將3個裝有1千元現金及1個裝有3百元現金的信封袋，分別投遞到台南市南區大忠里住戶信箱內。圖／取自大忠里長許智雄臉書