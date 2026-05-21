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影／六旬醉男駕車載妻自撞水泥護欄雙雙受傷 酒測值高達0.73遭法辦

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

60歲邱姓男子駕駛休旅車載妻子和孩童在縣道119線客家大院路段行駛，不料自撞路邊水泥護欄，他和同齡的妻子王姓婦人都受傷，男子酒測值高達0.73，被依公共危險罪嫌移送法辦。

苗栗警分局表示，這起事故發生在5月16日晚間6點25分，今天有網友將事故相關影片和照片PO上網路社群平台，警方為此提出說明。當天車禍發生後，苗栗警分局銅鑼分駐所獲報到場立即協助管制疏導交通。

經警方初步調查，邱姓男子駕駛自小客車由縣道119線南往北向路邊起步迴轉後，不明原因自撞路邊水泥護欄，現場駕駛及乘客一人受傷，幸未波及其他用路人，駕駛酒測超過標準值，事故原因待調查釐清。

苗栗警分局呼籲駕駛人切勿存僥倖心理，喝酒後千萬別上路，應請親友接送或是搭乘計程車，也請民眾切勿以身試法，危害自己與他人的交通安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

60歲邱姓男子駕駛休旅車載妻子和孩童在縣道119線客家大院路段行駛，不料自撞路邊水泥護欄，夫婦都受傷，男子酒測值高達0.73，被依公共危險罪嫌移送法辦。圖／記者胡蓬生翻攝
60歲邱姓男子駕駛休旅車載妻子和孩童在縣道119線客家大院路段行駛，不料自撞路邊水泥護欄，夫婦都受傷，男子酒測值高達0.73，被依公共危險罪嫌移送法辦。圖／記者胡蓬生翻攝

60歲邱姓男子駕駛休旅車載妻子和孩童在縣道119線客家大院路段行駛，不料自撞路邊水泥護欄，夫婦都受傷，男子酒測值高達0.73，被依公共危險罪嫌移送法辦。圖／記者胡蓬生翻攝
60歲邱姓男子駕駛休旅車載妻子和孩童在縣道119線客家大院路段行駛，不料自撞路邊水泥護欄，夫婦都受傷，男子酒測值高達0.73，被依公共危險罪嫌移送法辦。圖／記者胡蓬生翻攝

60歲邱姓男子駕駛休旅車載妻子和孩童在縣道119線客家大院路段行駛，不料自撞路邊水泥護欄，夫婦都受傷，男子酒測值高達0.73，被依公共危險罪嫌移送法辦。圖／記者胡蓬生翻攝
60歲邱姓男子駕駛休旅車載妻子和孩童在縣道119線客家大院路段行駛，不料自撞路邊水泥護欄，夫婦都受傷，男子酒測值高達0.73，被依公共危險罪嫌移送法辦。圖／記者胡蓬生翻攝

60歲邱姓男子駕駛休旅車載妻子和孩童在縣道119線客家大院路段行駛，不料自撞路邊水泥護欄，夫婦都受傷，男子酒測值高達0.73，被依公共危險罪嫌移送法辦。圖／記者胡蓬生翻攝
60歲邱姓男子駕駛休旅車載妻子和孩童在縣道119線客家大院路段行駛，不料自撞路邊水泥護欄，夫婦都受傷，男子酒測值高達0.73，被依公共危險罪嫌移送法辦。圖／記者胡蓬生翻攝

60歲邱姓男子駕駛休旅車載妻子和孩童在縣道119線客家大院路段行駛，不料自撞路邊水泥護欄，夫婦都受傷，男子酒測值高達0.73，被依公共危險罪嫌移送法辦。圖／記者胡蓬生翻攝
60歲邱姓男子駕駛休旅車載妻子和孩童在縣道119線客家大院路段行駛，不料自撞路邊水泥護欄，夫婦都受傷，男子酒測值高達0.73，被依公共危險罪嫌移送法辦。圖／記者胡蓬生翻攝

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