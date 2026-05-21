聽新聞
0:00 / 0:00
影／六旬醉男駕車載妻自撞水泥護欄雙雙受傷 酒測值高達0.73遭法辦
60歲邱姓男子駕駛休旅車載妻子和孩童在縣道119線客家大院路段行駛，不料自撞路邊水泥護欄，他和同齡的妻子王姓婦人都受傷，男子酒測值高達0.73，被依公共危險罪嫌移送法辦。
苗栗警分局表示，這起事故發生在5月16日晚間6點25分，今天有網友將事故相關影片和照片PO上網路社群平台，警方為此提出說明。當天車禍發生後，苗栗警分局銅鑼分駐所獲報到場立即協助管制疏導交通。
經警方初步調查，邱姓男子駕駛自小客車由縣道119線南往北向路邊起步迴轉後，不明原因自撞路邊水泥護欄，現場駕駛及乘客一人受傷，幸未波及其他用路人，駕駛酒測超過標準值，事故原因待調查釐清。
苗栗警分局呼籲駕駛人切勿存僥倖心理，喝酒後千萬別上路，應請親友接送或是搭乘計程車，也請民眾切勿以身試法，危害自己與他人的交通安全。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。