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高雄兒虐致死案遭指「訪視評估嚴重違失」 民代：兒少保護體系恐失守

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄即時報導

高雄市近年發生多起兒虐致死案，鳳山區4歲男童去年遭母親抓頭撞牆成植物人，幼兒園遭質疑長期忽視男童傷勢，錯失7個月通報黃金期，另名1歲男童遭母親高舉後重摔致死，社會局更遭監察院糾正「處理過程諸多疏失」，家防中心未確實完整評估施虐風險，母親持續迴避家訪，市府卻未尋求警察機關協處，民代批跨局處理成漏洞，高雄淪兒虐地獄。

林園區李姓補習班數學老師去年涉嫌假借輔導之名，強行將學童抱坐在大腿上，甚至拉學童的手觸摸私密部位，拿棍子抽打背部、逼迫孩子長時間跪地，至少3人受害；市議員邱于軒今質詢指出，高市府跨局處溝通出現問題，全市2024年兒虐致死人數達12人，成六都最高，淪為兒虐地獄。

高雄鳳山區一名4歲男童去年9月遭母親同居人抓頭部撞牆，顱內大量出血後昏倒送醫成植物人，但檢方發現男童去年2月起，就被幼兒園老師多次發現臉部瘀青、大腿外側咬痕等，卻直到9月昏迷送醫後，醫院才依機制通報，幼兒園錯失中間7個月通報黃金期。

高雄另名1歲5個月男童2024年遭23歲母親長期虐待，以鋁製球棒毆打男童頭部、身軀與四肢，最後遭母親高舉後重摔在地，導致顱骨粉碎性骨折與死亡。針對該案，監察院近日公告糾正社會局，指出社會局處理過程有諸多疏漏，損及兒童生存權益，未做到確實評估施虐風險因子，社工多次訪視遭拒訪，卻未依照兒少權法，積極協請警政單位協助，社福中心進行男童安置決策時疏於掌握男童母親有過家暴紀錄，決議不安置，錯失協助男童機會。

市議員邱于軒表示，高雄市政府在此案中評估風險錯誤，忽略母親施虐前科，社工長達150天未見到案主、未啟動警政協尋，「社政、衛政、醫政資訊未及時橫向串聯，跨局處整合一敗塗地！」她認為市府仍欠缺兒虐跨局處平台。

市長陳其邁表示，1歲男童遭虐死案的家庭屬脆弱家庭，非高風險家庭，社工訪視17次並非每次皆能見到孩童，「訪談作業程序確實應做檢討，並非社工的錯」，未來會要求社工首次訪視未見到人，下次就需由警方陪同，且由大型醫院醫師陪同社工到家中確認案主傷勢，加速家暴兒虐受理速度。

高市社會局表示，目前透過高風險孕產婦計畫、幼兒專責醫師制度，結合衛政單位提供關懷服務，對於高風險家庭提高訪視頻率，當幼兒出現可疑傷勢時，社工可即時向醫療端諮詢，由醫師協助判斷傷勢情形，針對長期拒絕訪視、反覆失聯，或疑似刻意規避家訪的高風險家庭，社會局已重新訂定內部作業SOP，明定六歲以下兒童每月都要完成實地訪視，並及早請警察機關協助。

高雄鳳山區4歲男童去年遭母親抓頭撞牆成植物人，幼兒園遭質疑錯失7個月通報黃金期，另名1歲男童遭母親高舉後重摔致死，社會局更遭監察院糾正「處理過程諸多疏失」。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄鳳山區4歲男童去年遭母親抓頭撞牆成植物人，幼兒園遭質疑錯失7個月通報黃金期，另名1歲男童遭母親高舉後重摔致死，社會局更遭監察院糾正「處理過程諸多疏失」。圖／翻攝自高雄市議會直播

高雄鳳山區4歲男童去年遭母親抓頭撞牆成植物人，幼兒園遭質疑錯失7個月通報黃金期，另名1歲男童遭母親高舉後重摔致死，社會局更遭監察院糾正「處理過程諸多疏失」。圖／翻攝自高雄市議會直播
高雄鳳山區4歲男童去年遭母親抓頭撞牆成植物人，幼兒園遭質疑錯失7個月通報黃金期，另名1歲男童遭母親高舉後重摔致死，社會局更遭監察院糾正「處理過程諸多疏失」。圖／翻攝自高雄市議會直播

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