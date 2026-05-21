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行車糾紛被懷疑按喇叭　高雄妙齡女被「巴頭」腦震盪 騎士到案狡辯

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

28歲閻姓女子前天傍晚騎機車行經高市鳳山區路口，騎士林姓男子認為閻在後方按喇叭，停車後辱罵不雅字，並徒手打閻女頭部後逃逸，造成閻有噁心、嘔吐腦震盪現象，事後PO文感嘆「這社會病了！」林隔天被警方通知到案，辯僅舉手沒打人。

閻女在網路社群Threads貼文陳述被騎士毆打的過程，指前天下午5點騎機車行經鳳山區光遠路及中山路口，一名男子認為她按喇叭刻意針對他，隨後不斷逼車、大聲咆哮三字經，雖她解釋並沒有針對他按喇叭，但對方停車後直接從她頭部重重打下去，人就這樣逃掉，還不忘回頭看一下。

閻女指出，事後因頭部暈眩不適，並PO出就診單，醫生診斷出有頭部鈍傷病腦震盪症狀，她感嘆「這個社會真的是病了」她和對方無冤無仇，真的非常可惡。

轄區鳳山警分局指出，該起事故發生於前天傍晚5時5分許，當時接獲被害人報案後，以車追人，查出打人的騎士是林姓男子（47歲），昨天傍晚5時在大寮區將林帶回查辦。

林辯稱，當時有聽到後方有人鳴按喇叭，過程中一直看著對方沒有講話，當時有將手舉起，但沒有揮打到對方；因閻女堅持提告，警詢後，將林男依傷害及公然侮辱等罪函送高雄地檢署偵辦。

閻姓女子前天傍晚騎機車在高市鳳山區路口被騎士林姓男子認為在後按喇叭，徒手打她頭部後逃逸，造成閻有腦震盪現象。記者石秀華／翻攝
閻姓女子前天傍晚騎機車在高市鳳山區路口被騎士林姓男子認為在後按喇叭，徒手打她頭部後逃逸，造成閻有腦震盪現象。記者石秀華／翻攝

高雄 行車糾紛

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