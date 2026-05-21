行車糾紛被懷疑按喇叭　高雄妙齡女被「巴頭」腦震盪 騎士到案狡辯

28歲閻姓女子前天傍晚騎機車行經高市鳳山區路口，騎士林姓男子認為閻在後方按喇叭，停車後辱罵不雅字，並徒手打閻女頭部後逃逸，造成閻有噁心、嘔吐腦震盪現象，事後PO文感嘆「這社會病了！」林隔天被警方通知到案，辯僅舉手沒打人。

閻女在網路社群Threads貼文陳述被騎士毆打的過程，指前天下午5點騎機車行經鳳山區光遠路及中山路口，一名男子認為她按喇叭刻意針對他，隨後不斷逼車、大聲咆哮三字經，雖她解釋並沒有針對他按喇叭，但對方停車後直接從她頭部重重打下去，人就這樣逃掉，還不忘回頭看一下。

閻女指出，事後因頭部暈眩不適，並PO出就診單，醫生診斷出有頭部鈍傷病腦震盪症狀，她感嘆「這個社會真的是病了」她和對方無冤無仇，真的非常可惡。

轄區鳳山警分局指出，該起事故發生於前天傍晚5時5分許，當時接獲被害人報案後，以車追人，查出打人的騎士是林姓男子（47歲），昨天傍晚5時在大寮區將林帶回查辦。

林辯稱，當時有聽到後方有人鳴按喇叭，過程中一直看著對方沒有講話，當時有將手舉起，但沒有揮打到對方；因閻女堅持提告，警詢後，將林男依傷害及公然侮辱等罪函送高雄地檢署偵辦。