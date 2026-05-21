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中壢男10年3度酒駕拒繳31萬 桃園分署出狠招追回欠款

桃園電子報／ 桃園電子報

收取存款命令示意圖2
收取存款命令。示意圖：桃園分署提供

法務部行政執行署桃園分署配合行政執行署推動交通專案執行政策及貫徹政府對酒駕「零容忍」的決心，持續強力執行各類車輛及交通違規案件，展現維護交通秩序與落實公權力之決心。桃園市中壢區一名58歲劉姓男子多次無照酒駕，欠繳罰鍰共31萬餘元未繳遭移送執行。近日桃園分署查得其名下尚有數十萬存款，隨即核發扣押命令，查為足額扣押，並迅即核發收取命令，全數追回欠款。

桃園分署提到，劉男於113年11月間因十年內三度以上無照酒後駕車，遭桃園市交通事件裁決處裁罰27萬元。相關裁決書均由劉男本人簽收，然而其仍逾期未繳納。此外，劉男尚積欠其他無照駕駛罰單及全民健康保險費，累計欠款金額達31萬餘元，經移送機關於今(115)年2月間移送桃園分署執行。桃園分署受理案件後，立即展開財產調查，發現劉男名下尚有約50萬元銀行存款，隨即核發扣押命令，成功扣得足額款項，並核發收取命令交由移送機關受償。桃園分署迅速執行酒駕罰鍰案件，展現貫徹酒駕零容忍政策之決心。

桃園分署呼籲，「酒後不開車，開車不喝酒。」桃園分署對於酒駕及相關道路交通罰鍰案件，持續強力執行、清查財產，民眾切莫抱持僥倖心態，規避繳納義務。如遭裁罰亦應盡速繳納，如無法一次完納，可申請分期繳納，以免財產遭查扣執行而後悔莫及。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢男10年3度酒駕拒繳31萬 桃園分署出狠招追回欠款

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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