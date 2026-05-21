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國5羅東出口追撞...國光客運恍神撞馬自達還波及鄰車 交流道一度塞爆

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

國道5號南下羅東交流道出口今天上午發生追撞車禍，一輛國光客運下交流道行經191甲線南下外側車道時，疑似因駕駛恍神、未注意車前狀況，猛烈追撞前方一輛停等紅燈的馬自達自小客車，巨大撞擊力道又波及一輛內側道車輛，大車擋風玻璃碎成蜘蛛網狀，車流嚴重回堵，所幸無人受傷。

由於正值通勤尖峰時段，這起事故導致現場車流嚴重回堵，國五南下羅東出口一度塞爆，車輛大排長龍，引發通勤族熱議抱怨留言「塞爆」。羅東警分局獲報後迅速派員趕往現場處置，40幾分鐘過後逐漸恢復交通。

警方初步調查，國光客運是從台北圓山開到羅東，在下交流道時，肇事的大客車張姓駕駛疑似未注意車前狀況，追撞游姓民眾駕駛的馬3，猛烈碰撞導致車體零件散落，追撞還波及到內側車道由吳姓民眾駕駛的另一輛轎車。

事故造成首當其衝的馬3游姓駕駛，頭暈不適，大客車張姓駕駛及遭波及的吳姓駕駛幸無受傷，國光車上9名客人另行接駁。警方現場對三方駕駛實施酒測，無酒精反應，詳細肇事原因仍待釐清，警方呼籲，開車應隨時注意車前狀況並保持安全距離，切勿分心駕駛。

國5羅東交流道出口發生追撞意外，一輛台北開來的國光客運駕駛疑似恍神，追撞馬3，還波及鄰車，造成交流道一度嚴重回堵。圖／警方提供
國5羅東交流道出口發生追撞意外，一輛台北開來的國光客運駕駛疑似恍神，追撞馬3，還波及鄰車，造成交流道一度嚴重回堵。圖／警方提供

國5羅東交流道出口發生追撞意外，一輛台北開來的國光客運駕駛疑似恍神，追撞馬3，還波及鄰車，造成交流道一度嚴重回堵。圖／警方提供
國5羅東交流道出口發生追撞意外，一輛台北開來的國光客運駕駛疑似恍神，追撞馬3，還波及鄰車，造成交流道一度嚴重回堵。圖／警方提供

國5羅東交流道出口發生追撞意外，一輛台北開來的國光客運駕駛疑似恍神，追撞馬3，還波及鄰車，造成交流道一度嚴重回堵。圖／警方提供
國5羅東交流道出口發生追撞意外，一輛台北開來的國光客運駕駛疑似恍神，追撞馬3，還波及鄰車，造成交流道一度嚴重回堵。圖／警方提供

車禍 車道 羅東

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