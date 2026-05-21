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影／混凝土壓送車「油壓支撐架滑脫」 撞爛路邊轎車波及民宅

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

徐姓男子駕駛混凝土壓送車昨天行經苗栗市文峰街、蕉嶺街口時，疑因轉彎時油壓支撐架滑脫撞上路邊停放的自小客車且波及民宅，幸好未造成人員受傷，事故原因和責任待調查釐清。

警方初步調查，苗栗市蕉嶺街與文峰街口5月20日中午12時39分許發生混凝土壓送車油壓支撐架滑脫撞擊路邊自小客車的交通事故，苗栗警分局北苗派出所獲報到場後，立即協助管制疏導交通。

經調查，52歲徐姓男子駕駛混凝土壓送車由文峰街西往東左轉蕉嶺街行駛，轉彎時因油壓支撐架滑脫，撞上路邊停放的自小客車，自小客被推撞波及民宅，駕駛經檢測無飲酒情形，事故原因仍需調查釐清。

苗栗警分局呼籲，車輛應定期保養，行車前務必檢查車況，以免車輛故障或是機件脫落等情事，車輛行駛中，相關物品應應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成事故發生，危害自身及其他用路人安全。

徐姓男子駕駛混凝土壓送車行經苗栗市文峰街、蕉嶺街口，疑因轉彎時油壓支撐架滑脫撞上路邊停放的轎車並波及民宅。圖／記者胡蓬生翻攝
徐姓男子駕駛混凝土壓送車行經苗栗市文峰街、蕉嶺街口，疑因轉彎時油壓支撐架滑脫撞上路邊停放的轎車並波及民宅。圖／記者胡蓬生翻攝

徐姓男子駕駛混凝土壓送車行經苗栗市文峰街、蕉嶺街口，疑因轉彎時油壓支撐架滑脫撞上路邊停放的轎車並波及民宅。圖／記者胡蓬生翻攝
徐姓男子駕駛混凝土壓送車行經苗栗市文峰街、蕉嶺街口，疑因轉彎時油壓支撐架滑脫撞上路邊停放的轎車並波及民宅。圖／記者胡蓬生翻攝

徐姓男子駕駛混凝土壓送車行經苗栗市文峰街、蕉嶺街口，疑因轉彎時油壓支撐架滑脫撞上路邊停放的轎車並波及民宅。圖／記者胡蓬生翻攝
徐姓男子駕駛混凝土壓送車行經苗栗市文峰街、蕉嶺街口，疑因轉彎時油壓支撐架滑脫撞上路邊停放的轎車並波及民宅。圖／記者胡蓬生翻攝

徐姓男子駕駛混凝土壓送車行經苗栗市文峰街、蕉嶺街口，疑因轉彎時油壓支撐架滑脫撞上路邊停放的轎車並波及民宅。圖／記者胡蓬生翻攝
徐姓男子駕駛混凝土壓送車行經苗栗市文峰街、蕉嶺街口，疑因轉彎時油壓支撐架滑脫撞上路邊停放的轎車並波及民宅。圖／記者胡蓬生翻攝

徐姓男子駕駛混凝土壓送車行經苗栗市文峰街、蕉嶺街口，疑因轉彎時油壓支撐架滑脫撞上路邊停放的轎車並波及民宅。圖／記者胡蓬生翻攝
徐姓男子駕駛混凝土壓送車行經苗栗市文峰街、蕉嶺街口，疑因轉彎時油壓支撐架滑脫撞上路邊停放的轎車並波及民宅。圖／記者胡蓬生翻攝

徐姓男子駕駛混凝土壓送車行經苗栗市文峰街、蕉嶺街口，疑因轉彎時油壓支撐架滑脫撞上路邊停放的轎車並波及民宅。圖／記者胡蓬生翻攝
徐姓男子駕駛混凝土壓送車行經苗栗市文峰街、蕉嶺街口，疑因轉彎時油壓支撐架滑脫撞上路邊停放的轎車並波及民宅。圖／記者胡蓬生翻攝

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