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鐮刀對戰平底鍋！彰化線西老老互毆勸架也遭殃釀3傷

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣線西鄉昨天發生一起高齡長者衝突事件，92歲黃姓老翁與86歲林姓老翁，疑因田邊綁設反光條問題爆發口角，最後從爭執演變成肢體衝突，黃翁拿著割稻鐮刀，林翁則返家拿出平底鍋，雙方在田邊上演「鐮刀對平底鍋」，造成林翁頭部受傷，前來勸架的70歲莊姓婦人也跌倒骨折，3人送醫，所幸均無生命危險。

警方調查，事發於昨日下午5點多，黃翁當時準備在農地綁上反光條，疑似作為驅趕鳥類或提醒用途，但林翁認為反光條反射陽光會影響視線，且懸掛過高隨風拍打容易發出聲響，因此自行拆除其中兩條。

黃翁發現後不滿詢問「誰拆的？」林翁坦承是自己動手，雙方當場爆發爭執。警方指出，黃翁原本手中就拿著割稻鐮刀，林翁見狀後回到住處拿取平底鍋，兩人互相推擠、拉扯，過程中林翁頭部遭鐮刀劃傷，黃翁身體也有多處擦挫傷。

一旁70歲莊姓婦人、也是林翁弟媳，見兩人越吵越兇，趕緊上前勸阻，不料疑在混亂中跌倒，造成右股骨骨折，消防人員到場後，分別將3人送醫救治。

92歲黃翁送往和美道周醫院，86歲林翁與莊女送往彰濱秀傳醫院。林翁頭部外傷縫合3針，經治療後已返家休養；莊女因右股骨骨折，須接受手術並住院治療；黃翁經包紮處置後也已返家。

附近居民表示，事發時聽到兩人在田邊大聲爭吵，原以為只是鄰里口角，因此沒有特別介入，直到後來發現有人倒地、還有血跡，才驚覺事情鬧大。警方目前已通知相關人員製作筆錄，詳細案情仍待進一步調查釐清。

彰化線西92歲黃姓老翁與86歲林姓老翁，疑因田邊綁設反光條問題爆發口角，黃翁拿著割稻鐮刀，林翁則返家拿出平底鍋，雙方在田邊上演「鐮刀對平底鍋」。圖／讀者提供
彰化線西92歲黃姓老翁與86歲林姓老翁，疑因田邊綁設反光條問題爆發口角，黃翁拿著割稻鐮刀，林翁則返家拿出平底鍋，雙方在田邊上演「鐮刀對平底鍋」。圖／讀者提供

黃翁當時準備在農地綁上反光條，但林翁認為反光條反射陽光會影響視線，且懸掛過高隨風拍打容易發出聲響，疑因自行拆除其中兩條引爆衝突。圖／讀者提供
黃翁當時準備在農地綁上反光條，但林翁認為反光條反射陽光會影響視線，且懸掛過高隨風拍打容易發出聲響，疑因自行拆除其中兩條引爆衝突。圖／讀者提供

農地 骨折

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