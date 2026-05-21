苗栗為恭醫院墜樓意外男子搶救不治 院方聲明：死者非院內病患

苗栗縣頭份市為恭紀念醫院頂樓昨晚7點多發生墜樓意外，一名32歲男子跌落地面OHCA， 隨即被送往醫院急診室搶救，但30分鐘後仍宣告不治，為恭醫院有14層樓，這起在頂樓發生的墜樓意外原因待調查釐清。

為恭紀念醫院今天上午發出聲明表示，墜樓意外發生在門診時段，但墜樓男子並非院內的住院病患，醫院建築及頂樓空間均設有門禁與管理機制，相關單位昨晚已到院了解情況，院方也全力配合主管機關後續調查。

為恭醫院表示，院方昨晚在第一時間配合消防與警政單位啟動應變機制及安全維護措施，現場由警、消人員到場處置並進行後續相關作業，也同步通知家屬到場協助處理，但最終仍不幸發生憾事。 醫療機構除提供醫療照護外，也重視心理健康議題，未來將持續強化院內安全巡檢與關懷機制，並配合政府單位推動心理健康促進工作。

苗栗縣消防局表示，昨晚6點28分接獲報案，消防救護人員6點37分趕抵現場，但男子在頂樓四處移動，無法接近，救援人員僅能在遠處警戒，同時於下方鋪設氣墊，雲梯車做好升梯準備，警方也通知請家屬到場。晚間7點50分，男子從頂樓墜下並撞及二樓遮雨棚，落地後失去生命徵象，救護人員立即給予急救處置，傷患在醫院搶救後仍宣告不治。

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苗栗縣頭份市為恭紀念醫院共有14層樓。聯合報資料照片／記者胡蓬生攝影