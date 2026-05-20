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南迴台9線晚間死亡車禍 夫妻夜市採買騎車返家撞車雙亡

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣大武鄉台9線南迴公路416公里處今晚發生死亡車禍，居住在大武鄉大鳥村的70歲葉姓男子，騎機車載著60歲張姓妻子，晚間前往大武夜市採買晚餐後返家，途中行經距離大鳥村口約200公尺處時，疑似撞上停放於路旁的電信工程車輛，夫妻雙雙重傷失去生命徵象，送醫搶救後仍宣告不治。

消防局表示，晚間7時許接獲警方110轉報，大武鄉台9線416公里發生交通事故，現場有2人倒地不起。指揮中心回電報案人確認後得知，2名傷者均已昏迷但仍有氣息，立即派遣大武、大溪及達仁分隊，共出動4車9名消防人員前往救援，由大武分隊長董承瑜帶隊。

消防人員晚間7時21分抵達現場後，發現為機車雙載撞擊停放路邊電信工程車輛事故，車上1男1女均已無生命徵象。男性傷者由救護車送往台東馬偕紀念醫院搶救，女性傷者則送往大武急救站急救，但2人經院方全力搶救後，仍因傷重不治。

據了解，夫妻倆住在大鳥村，當晚只是外出採買晚餐，未料返家途中發生憾事，且事故地點距離村口僅約200公尺，消息傳回部落後，族人相當震驚與不捨。

至於詳細事故原因及肇事責任，仍待警方進一步調查釐清。

台東縣大武鄉台9線南迴公路416公里處今晚發生OHCA車禍，一對夫妻雙雙重傷失去生命徵象，消防人員到場後緊急送醫搶救。圖／台東縣消防局提供
台東縣大武鄉台9線南迴公路416公里處今晚發生OHCA車禍，一對夫妻雙雙重傷失去生命徵象，消防人員到場後緊急送醫搶救。圖／台東縣消防局提供

台東縣大武鄉台9線南迴公路416公里處今晚發生死亡車禍，一對夫妻騎車前往夜市採買晚餐後返家，途中疑似撞上停放於路旁的車輛，夫妻雙雙重傷失去生命徵象，送醫搶救後仍宣告不治。圖／台東縣消防局提供
台東縣大武鄉台9線南迴公路416公里處今晚發生死亡車禍，一對夫妻騎車前往夜市採買晚餐後返家，途中疑似撞上停放於路旁的車輛，夫妻雙雙重傷失去生命徵象，送醫搶救後仍宣告不治。圖／台東縣消防局提供

車禍 台東 南迴公路

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