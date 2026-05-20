台東南迴公路機車撞工程車 夫妻命危送醫搶救

台東縣大武鄉台9線南迴公路416公里處今晚發生車禍，住在大武鄉大鳥村的葉姓夫妻騎乘機車外出時，疑似撞上停放路邊的箱型車工程車，夫妻雙雙重傷失去生命徵象，消防人員到場後緊急送醫搶救。

台東縣消防局表示，晚間7時許接獲警察局110轉報，大武鄉台9線416公里發生交通事故，現場2人倒臥路面，情況危急。指揮中心回電報案人確認後得知，2名傷者均已昏迷但仍有氣息，立即派遣大武、大溪及達仁分隊，出動4車9人前往救援，由大武分隊長董承瑜帶隊。

消防人員晚間7時21分抵達現場時，發現為機車雙載撞擊停放路邊汽車事故，車上1男1女皆約50歲，均已無呼吸心跳狀態。男性傷者由救護車送往台東馬偕紀念醫院急救；女性傷者則送往大武急救站搶救。

地方人士指出，傷者為居住在大鳥村的葉姓夫妻，消息傳回部落後，不少族人相當震驚。至於事故發生原因及詳細肇事經過，仍待警方進一步調查釐清。

台東縣大武鄉台9線南迴公路416公里處今晚發生OHCA車禍，一對夫妻雙雙重傷失去生命徵象，消防人員到場後緊急送醫搶救。圖／台東縣消防局提供