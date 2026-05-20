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台南72歲婦與家人用餐後騎車騎到迷途 警在魚塭產業道路找到人

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

72歲侯姓婦人有失智症狀，昨晚與家人聚餐後，遲遲沒有返家，家人聯繫才知道她騎車騎到迷路，自己也說不出人在那裡；家屬向台南市警第五分局和緯派出所，警方見侯婦的定位在安南區郊區，前往尋找，今天凌晨1時許順利在魚塭產業道路找到人車，讓她平安返家。

侯姓婦人昨晚與家人在北區聚餐後，自行騎車離開，卻遲遲沒有返家，家屬在晚間11時許見其GPS定位顯示位於安南區郊區，聯繫後侯婦表示騎車騎到迷路，自己也說不出所屬位置；家屬今天凌晨12時前往向派出所請求協助。

副所長黃相輔請值班員警調閱路口監視器，確認資料後，與警員吳文豪、林崇達，廖茂翔前往安南區尋找；警方依據家屬所說定位方向尋找，今天凌晨1時許在安南區鹽田里嘉南大圳魚塭產業道路尋獲倒臥卡於樹叢的機車，並在四周搜尋後，找到侯婦。

警方檢視確認侯婦身體沒有受傷，通知家屬帶回家中休息，順利讓婦人返家；分局表示，家中有失智者，應準備包含姓名、住址、家屬電話等聯絡資訊隨身攜帶，以利緊急聯繫，亦可考慮讓其佩戴具有定位功能的裝置，如GPS手環，或申請「愛心手鍊」服務，以確保走失時能夠迅速尋回。

警方今天凌晨1時許順利在魚塭內產業道路找到人車，讓她平安返家。記者袁志豪／翻攝
警方今天凌晨1時許順利在魚塭內產業道路找到人車，讓她平安返家。記者袁志豪／翻攝

警方今天凌晨1時許順利在魚塭內產業道路找到人車，讓她平安返家。記者袁志豪／翻攝
警方今天凌晨1時許順利在魚塭內產業道路找到人車，讓她平安返家。記者袁志豪／翻攝

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