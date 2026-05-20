高雄婦人獨自扶養2逾期居留美籍幼兒 移民官暖心協助取得身分

高雄1名女子因丈夫失聯，獨自扶養在美國生育的2名孩子，2小孩都未滿6歲，她因疏忽未沒替孩子辦理居留，導致孩子逾期停留、護照也過期，直到小孩已經將屆學齡，女子去移民署服務站徘徊不知所措，終於遇到貴人。

移民署南區事務大隊高雄第一服務站今天表示，這名女子「小玲（化名）」3月初在服務站大廳，手中緊握2張出生證明，神情焦慮，不時望向櫃檯，黃姓移民官主動關心後，才得知她的困境。

據移民署高雄第一服務站了解，小玲與丈夫以前在美國工作相戀結婚，婚後在美國育有2名兒子，如今已經3歲及5歲。一家人返台居住後，丈夫因工作不順，離家失聯。小玲忙於工作與照顧孩子，未注意孩子的外國護照已過期，也忘了替孩子辦理居留，導致孩子在台逾期停留。

她擔心孩子沒取得國籍，且1年多前具美國國籍的孩子已經逾期居留，她擔心小孩遭查獲後被強制出境，只能帶著孩子四處躲藏，不敢曝光身分，直到最近孩子面臨就學與醫療需求，才鼓起勇氣，去移民署求助。

黃姓移民官問出小玲的處境，高雄市第一服務站立即指派專人全程協助，但孩子的父親遲不出面。服務站表示，經過近3個月努力，終於為2名孩子完成設籍作業，孩子也取得國人身分，未來可正常就學與接受醫療照護。

移民署高雄市第一服務站主任李錫忍表示，國人在國外所生子女同樣具有我國國籍，政府有責任保障國人及外來人口在台居留、定居與兒少權益，如新住民在居留、定居或設籍方面有疑問，可向各地移民署服務站洽詢，移民署也將持續營造友善的居留環境。