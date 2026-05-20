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影／竹東化糞池奪命驚魂 工人缺氧昏迷送醫搶救中

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導

新竹縣竹東鎮今天上午發生化糞池作業意外，1名54歲官姓工人進入社區化糞池清潔作業時，疑因密閉空間缺氧且充滿沼氣等有害氣體，當場昏迷失去意識。新竹縣消防局獲報後緊急派員搶救，傷者被救出時已無呼吸心跳（OHCA），送往台大竹北生醫分院急救後恢復自主心跳，目前仍持續治療中。至於事故原因及是否涉及職業安全疏失，仍待進一步調查釐清。

新竹縣消防局表示，今天上午8時15分接獲報案，指竹東鎮民族路61巷有工人在化糞池內作業時昏迷，立即派遣二重分隊前往搶救。消防人員於8時46分回報，現場為1名男性工人在化糞池內失去意識，救援人員穿戴全套空氣呼吸器下坑搶救，成功將54歲官姓男子救出，經送醫急救後恢復心跳，目前正持續治療中。

據了解，事發地點為老舊社區化糞池，維修孔位於人行道上，鐵蓋下方即為化糞池空間。由於該處維修孔開口相當狹窄，長寬僅約50公分，周邊還有粗大管線阻礙，救援空間極為有限，增加搶救困難。

消防人員到場時，發現工人倒臥在化糞池汙水中，初步研判坑內氧氣不足，且可能累積大量沼氣等有害氣體，環境相當危險。救援人員緊急著裝防護設備下井，替傷者綁上繩索，再由上方人員協力調整位置，合力將人拉出。是否涉及作業安全程序疏失，仍待警方及勞檢等相關單位調查，事故發生後，現場已拉起封鎖線進行調查。

消防局也提醒，化糞池、污水槽及其他密閉空間容易累積有毒氣體或發生缺氧狀況，進入前務必做好通風、氣體偵測及完整安全防護措施，避免類似意外再次發生。

新竹縣竹東鎮今天上午發生化糞池作業意外。圖／消防局提供
新竹縣竹東鎮今天上午發生化糞池作業意外。圖／消防局提供

1名54歲官姓工人進入社區化糞池清潔作業時，疑因密閉空間缺氧且充滿沼氣等有害氣體，當場昏迷失去意識。圖／消防局提供
1名54歲官姓工人進入社區化糞池清潔作業時，疑因密閉空間缺氧且充滿沼氣等有害氣體，當場昏迷失去意識。圖／消防局提供

由於該處維修孔開口相當狹窄，長寬僅約50公分，周邊還有粗大管線阻礙，救援空間極為有限，增加搶救困難。記者郭政芬／攝影
由於該處維修孔開口相當狹窄，長寬僅約50公分，周邊還有粗大管線阻礙，救援空間極為有限，增加搶救困難。記者郭政芬／攝影

事故發生後，現場已拉起封鎖線進行調查。記者郭政芬／攝影
事故發生後，現場已拉起封鎖線進行調查。記者郭政芬／攝影

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