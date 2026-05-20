獨／違規大王罰不怕！十年吃40張紅單 這次開車撞死人

黃姓男子昨天開車行經長春路，左轉吉林路時撞上對向機車騎士許姓男子，撞擊力道大，許男被撞飛當場沒有生命跡象，送醫不治，警方發現黃男沒有駕照，再查詢發現他是「違規大王」，十年來超過40筆違規，警詢後依過失致死罪嫌送辦，無照部分依規定製單舉發，扣牌扣車。

警方調查，黃男（47歲）昨天早上8點多開租賃車來中山區找朋友，行經長春路要左轉吉林路，直接撞上對向機車騎士許男（46歲），許男人車噴飛沒有生命跡象，經送醫在下午1點多不治。

警方到場對黃男酒測，他無酒駕，毒駕唾液篩檢結果為陰性，不過查詢發現他沒有駕照，駕照在今年2月就因吊扣期間駕車遭警方取締進而被吊銷，再稍微查看，黃男根本是違規大戶，十年以來超過40筆交通違規，包括超速、違規變換車道、闖紅燈等等。

黃男警詢時稱看到沒有車才左轉，哪知「突然有機車出現」才反應不及，被依過失致死罪嫌函送法辦；而警方也通知死者家屬，家屬難過稱死者從汐止一路騎車，要到中山區新生北路上班，沒想到都快到公司了，就發生憾事。

台北市中山區昨天發生死亡車禍。記者翁至成／翻攝

台北市中山區昨天發生死亡車禍。記者翁至成／翻攝

台北市中山區昨天發生死亡車禍。記者翁至成／翻攝