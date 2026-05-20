特斯拉猛撞前方警用重機 疑似駕駛竟PO網留言：早就看條子不爽很久了

新北市海山分局張姓警員前晚（18日）騎警用重機，於板橋區文化路與民生路口執勤。不料綠燈才剛起步就遭後方23歲邱男開車追撞，所幸警員未受傷。但疑似肇事的邱男竟在Threads留言：「早就看條子不爽很久了」。警已調閱監視器釐清確切事故原因。

據了解，海山分局交通分隊張姓警員，18日晚間6時許執行交整勤務結束後，沿民生路往中和方向行駛欲返回駐地於文化路口等紅燈，當綠燈亮起準備起步時，突遭後方駕駛特斯拉的邱男撞上，所幸僅機車受損張員並未受傷。

警方獲報到場拍照採證，依交通事故處理流程處理。不料疑似肇事駕駛邱男竟將撞擊警車的行車記錄器影像PO至Threads，還在網友的留言中回應稱：「早就看條子不爽很久了。」對此警方正進行調查，若確定邱男是故意撞警用重機，將涉及毀損及妨害公務罪嫌。

駕駛特斯拉的邱男撞上騎警用重機的張姓警員。記者黃子騰／翻攝