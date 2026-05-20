台南東區診所貨梯奪命…南檢今會同法醫相驗 釐清相關人等責任

66歲蘇姓女子昨在台南東區某診所進行內部環境清潔，疑似貨梯故障，她慘遭夾斷頭部、身體隨貨梯上升，當場死亡。台南地檢署檢察官會同法醫上午前往台南市立殯儀館相驗，認定婦人是工作中遭貨梯夾壓頸部，致創傷神經性及出血性休克死亡。同時，檢方也將持續調查釐清相關人等責任。

據了解，案發的貨梯在診所內部，僅開放內部員工載運物品上樓，未開放患者使用。警方調查，貨梯內無監視器，診所大廳的監視器角度也沒有對著貨梯，目前沒有影像能釐清案發經過，已傳喚診所劉姓男負責人、電梯公司蘇姓男業者說明，深入釐清是否有人為疏失或機械故障等原因。

南市消防局昨中午12時21分接獲報案，東區某診所護理師表示，聽聞「碰」一聲後，發現診所的蘇姓女員工身首分離，身體留在2樓，頭部掉落1樓；救護人員趕抵，確認蘇女明顯死亡。

警方查出，蘇女當時正在清潔內部環境時，進入貨梯，但貨梯突然從1樓往上升，導致她頭部慘遭夾斷、身體隨貨梯上到2樓，整個過程初步未發現人為介入。