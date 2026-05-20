影／警方攔查中壢可疑白牌車 圍捕查獲6名失聯移工

宜蘭三星鄉一間知名動物農場被踢爆強迫遊客給好評推銷，惹來議論。一名女性消費者在社群平台貼文「幫大家避雷」，控訴日前帶著1歲多小孩與4個月大的嫩嬰前往該農場遊玩，不料在準備離開園區時，竟因「沒有給五星好評」，遭工作人員擋住出入口不放人。對此，業者證清「誤會」，向消費致歉。

2026-05-20 11:45