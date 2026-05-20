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影／警方攔查中壢可疑白牌車 圍捕查獲6名失聯移工
桃園市中壢區環西路19日17時45分，出動多名警力圍堵一輛轎車，原來是白牌計程車搭載多名移工，行蹤可疑，警方將車輛攔停，當場查獲6名失聯移工，警詢後移請桃園專勤隊辦理，白牌計程車司機依照公路法，開罰10萬起跳，吊銷駕照至少4個月。
中壢警分局興國派出所警員當時巡經中豐北路時，發現一輛自小客車搭載多名移工，明顯可疑，立即尾隨在後並調集警網，於環西路二段發動口袋戰術，順利將該車攔停，員警一擁而上，當場查獲37歲黎男、43歲范男、27歲李男、35歲阮男、30歲阮男、32歲阮女等6名失聯移工，警詢後移請桃園專勤隊辦理。
同時，也發現該自小客車為白牌計程車，依法通報交通局，依公路法第77條第2項規定，開罰10萬元，並得吊扣車輛牌照及駕駛人駕照至少4個月或予以吊銷。
中壢警分局長林鼎泰表示，警方將持續針對外籍人士聚集場所及易衍生治安顧慮地點加強查察，防制不法情事發生，以維護轄區治安與社會秩序。
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